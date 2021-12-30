台中32歲江姓女子因不滿父親反對她交往張姓男友，與不滿父親不金援出國念書，竟在26日晚間與男友到父親上班的國小警衛室，男友一氣之下在校園的走廊拿榔頭攻擊致死，事後2人將遺體掛在機車上載至太平山棄屍，過程中遺體右腳還掉到地面拖行3公里，一路被「磨到見骨」。

據了解，江父與妻子育有3子女，平時在台中市大里區某國小擔任警衛，因32歲長女想出國念書，他拼命存錢送女兒出國，但去年因資金問題，不得以讓女兒返台；但江女回台後仍繼續啃老，又與無業的34歲張姓男子交往，江父因不支持這段戀情，也不願意繼續資助女兒，未料卻引來殺身之禍。

江女男友一氣之下在校園的走廊拿榔頭攻擊致死，事後2人將遺體掛在機車上載至太平山棄屍，過程中遺體右腳還掉到地面拖行3公里，一路被「磨到見骨」。（警方提供）

江女與張男26日晚間跑至江父上班的國小外堵人，江父見狀曾打電話給小女兒，告訴為了閃避2人，可能會晚點回家；未料江父騎車要離去時，仍遇上守候的2人，並因錢的問題引發激烈口角，張姓男友則拿出預藏的榔頭猛敲江父頭部，遭成對方血流如注，江女則冷眼旁觀，事後與男友一同把父親遺體載往山區棄屍。

據了解，張女與男友用機車載遺體騎了將近3公里，一路尋找合適棄屍地點，最後將遺體丟到太平山區，過程中遺體的右腿從機車上滑落、不斷與地面磨擦，警方事後尋獲遺體時，發現右腿已經被磨到「體無完膚」，幾乎可見骨頭。