中華電(2412)自2019年啟動「躍升2021」策略轉型計畫，在「以客戶為中心的價值創造」指導原則下，分階段推動轉型，經過三年努力，中華電在2021年完成組織轉型規劃，新的組織架構與團隊將於2022年登場，董事長謝繼茂今(30)主持聯合布達典禮，他表示，中華電在2021繳出亮麗的成績單，更期望2022年新組織架構上路，以客戶為導向的三大事業群及三大技術群，可以進一步提升中華電競爭力以帶來進一步營運成長。

中華電在2019年啟動為期三年的策略轉型計畫，在「核心業務」、「新興業務」、「成本優化」及「基礎能力升級」等四大領域，分階段推動轉型。經過三年的努力，已逐漸展現綜效，連續兩年在新冠疫情下，財務績效反轉向上，且持續成長，成績有目共睹。

謝繼茂表示，「組織轉型」是策略轉型計畫相當重要的一環，困難度也最高，中華電透過不斷與員工溝通，2021年7月起率先完成「企客體系」組織調整，2022年則由事業群與技術群接棒，啟動「個人家庭、企業客戶、國際電信分公司」等三大事業群、「網路技術、數據通信分公司及電信研究院」等三大技術群的組織調整，於1月1日正式上路。新的組織架構同時強化總公司策略面管理規劃、運籌帷幄功能，從結構面導入「以客戶為中心」的經營理念，植入客戶導向的DNA，進而建立心態及體質上根本的改變。

為使2022年組織調整順利，中華電挑選2021年最後一個上班日辦理新任高階主管布達交接典禮，今年由董事長謝繼茂、總經理郭水義親自頒授印信予新派任之個人家庭、網路技術總經理，以及電信研究院、學院院長。中華電在下周2022年第一個上班日將正式成立「個人家庭分公司」及「網路技術分公司」，連同既有的企業客戶、國際電信、數據通信分公司及電信研究院，形成以客戶為導向的三大事業群及三大技術群，落實「以客戶為中心」的經營理念，達成組織轉型重要里程碑。

未來，中華電「個人家庭分公司」將以個人及家庭服務為核心，滿足全民安全、便利、健康、娛樂之智慧生活需求。在行動與固定網路基礎之上，依民眾需求提供差異化的智慧生活服務；「網路技術分公司」則主導建構符合萬物互聯需求的資通訊基礎平台，致力打造以軟體技術為核心的新世代雲化智慧網路，透過「行固融合」、「雲網融合」及「架構開放」等共網、共管、機房雲端化、網路創新與智慧化等規劃。

總經理郭水義表示，透過組織調整，公司要打造「以客戶為中心」的組織文化，以因應ESG要求下激烈的競爭環境、快速的技術發展以及不斷創新的新興服務商業模式，帶動數位產業經濟發展，並賦能各行各業運用5G技術，提升公司競爭力與穩健經營成長。