中央健保署2018年10月起將人工心臟「長效型心室輔助系統（VAD）」納入健保給付，供符合條件的心臟移植等待者使用，每台要價逾400萬，每年20人受惠。納入給付至今，病患存活情況、併發症減少情況都比歐美國家好，且有5人已順利等到心臟移植。健保署表示，已有學會建議放寬給付條件於再次開心手術者，預計將在明年上半年共擬會議討論，每年擬可多讓20人受惠。

「長效型心室輔助系統」為一種機械式心臟輔助裝置（左心室輔助系統），利用一管路連接心室與主動脈，將血液自心室引流至管路幫浦內再打回主動脈，減輕心臟作工及負擔。相較於藥品及短效型心室輔助系統，VAD在治療末期心臟衰竭患者時，能有效輔助提升心臟輸出效率，維持生命，爭取等待心臟移植機會，植入後若病情穩定，病患可出院追蹤、等待。

目前VAD已是歐美國家治療心臟衰竭的標準療法，可作為做決策前的過渡性治療、等待換心名單時的過渡性治療、進行心臟移植前的過渡性治療、復原前的過渡性治療與終點治療等五種用途。

健保署醫審及藥材組副組長黃育文表示，該署2018年10月1日起將VAD納入給付，若以1點1元計算，其健保價為425萬3362元，每年約可嘉惠20人，增加8500萬健保支出。

黃育文表示，目前VAD給付對象為心臟移植等待者，個案須登錄於器官移植中心系統，須能耐受抗凝血治療，且符合心臟衰竭且Maximal VO2 ＜ 10ml／kg／min等條件。截止2020年5月，國內共有31人裝置VAD，其中有28人有完整登錄追蹤紀錄（另3人於資料蒐集截止時甫裝置VAD），所有病患全數存活，裝置時間最長18個月，其中5人已順利接受心臟移植，平均等待移植天數約為114.4天，最短等待天數為6天，最長等待天數為205天。

目前已有相關學會建議健保署放寬VAD的給付條件，針對再次開心手術的病患，例如接受心臟血管繞道手術、置換心臟瓣膜者，納入給付對象。黃育文表示，健保署正蒐集各界意見，審慎評估中，若財務允許將擴大給付，有望每年再增20人受惠，預計在明年上半年展開討論。