半導體大廠日月光K21廠區去年發生一起事故，余姓男員工因細故突然徒手攻擊另名男員工的下體，害對方下體挫傷，事後受傷男員工提告傷害與民事求償。刑事部分，法院依傷害判余男拘役30日，得易科罰金3萬定讞；民事部分日前出爐，承審法官認為，余男攻擊方式不見得傷及會陰，罕見不參考刑事量刑，判出免賠，民事可上訴。

判決書指出，余男與侯男都在日月光半導體K21廠區工作，2020年3月20日晚間，余男在模具室一直騷擾侯男，侯男把泡棉彈向余男，余男則大力用手攻擊侯男的下體，害侯男受有陰囊、睪丸、會陰、生殖器挫傷，且組織發炎，皮下積水。事後侯男不滿重要部位受傷，憤而報警提告傷害，附帶民事賠償。

刑事部分，一審高雄地院判無罪，經上訴二審，高雄高分院認為，余男承認有動手，雖一度辯稱只是在嬉鬧，沒有碰到侯男下體云云，後來余男在警詢與偵訊期間坦承，下意識朝侯男的下體攻擊。法官勘驗證據後認定，余男犯行屬實，最終撤銷原判決，依傷害罪，改處其拘役30日，得易科罰金3萬元。因未再上訴，刑事部分定讞。

民事部分，侯男主張因余男攻擊他下體，導致他下體受傷且精蟲活動力欠佳，向其求償共計52萬餘元，而承審法官經詢問泌尿科診所後，認為倘若余侯男真被攻擊睪丸，理應當下就有痛感且向他人表達不滿，但侯男並未有對應表現；且，事發當時兩人均穿著無塵衣，余男是用手攻擊侯男的下體，不可能會造成侯男會陰受傷。

法官認定，雖侯男主張有受傷害，但所提出的診斷證明書並無法舉證受傷行為是余男所致，判余男免賠。可上訴。