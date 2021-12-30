航運景氣暢旺，長榮海運今年發出40個月年終，讓外界更關注萬海及陽明兩家貨櫃航運公司的年終表現，外傳陽明年終上看8個月，僅僅是陽明的五分之一，引起網友們熱烈討論，有人狠虧「是把給員工的錢都拿去點101廣告了吧。」

中國時報報導，陽明年終不到長榮的五分之一的消息一出，讓公司內部炸鍋，有陽明員工向本報投訴表示，董事會開會時還一度否決要發8個月，但這公司卻花了快2000萬元買101廣告，錢根本就亂花，「還發信叫員工去看，真的不知道是誰會想看？」

不僅如此，有員工怒批，公司先前對年終的事絕口不提，只會發信叫員工認股，還語帶威脅指會作為升遷的參考指標，沒人要買股票就強迫員工買，如今給年終獎金時卻如此吝嗇，「要不要問問高層領了多少？」

此事引起PTT網友們熱烈討論，「還好有8個月，不是8顆芒果」、「可憐哪，阿明就你最爛」、「阿明直接百億買大樓也不爽給員工XD」、「笑死，會不會有離職潮，都跳去長榮」、「陽明員工的錢一部分被拿去點燈101了」、「陽明事在減少社會的相對剝奪感。」

但有網友認為，陽明員工雖哀號8個月很少，但相比其他上班族還是相當多，「其實8個月還是很多，只是長榮真的太扯」、「8個月已經很多了，但公司賺那麼多不分，說不過去」、「笑阿明爛，但大家的年終更爛…」、「8個月還是很多，很多人還什麼都沒有。」