SK海力士30日表示，已完成收購美國英特爾快閃記憶體業務的第一階段。

SK海力士本月22日獲得中國反壟斷機構批准後，30日完成以90億美元收購英特爾資產所需的所有程序。接著，SK海力士將分階段接手英特爾的快閃記憶體晶片（NAND）及存儲業務。

在第一階段，SK海力士支付70億美元並接手英特爾快閃記憶體的數據存儲裝置SSD（Solid-State Drive）業務及其位於中國大連的晶圓廠Fab 68。2025年3月支付剩餘20億美元後接管晶圓研發（R&D）和大連工廠資產，最終完成收購。

SK海力士將新設美國子公司Solidigm（Solid-Stat和Paradigm的合成詞），經營此次收購的英特爾SSD業務。由SK海力士社長李錫熙兼任該公司執行董事長，指揮收購後的整合流程，英特爾副總裁羅布·克魯克（Rob Crooke）將出任執行長。