兆豐銀29日獲得工商時報主辦的「《Trust Award》多元信託創新獎」活動肯定，一舉於該活動榮獲「不動產信託多元價值創新獎」金獎、「基金保管信託獎」優質獎、「跨業合作信託創新獎」優質獎及「不動產管理信託創新獎」特別獎等四大獎項，對此兆豐銀統計，今年前三季新增七檔國內證券投資信託基金保管，資產餘額大增452億元，較去年底成長21%，不論保管資產規模或市場佔有率皆大有展獲。

根據統計，110年第2季我國不動產信託業務量的整體信託財產規模已正式突破新臺幣1兆元大關；對此，兆豐銀行表示，由於國人有土斯有財觀念，將不動產納入家庭主要資產價值核心，再加上社會大眾對於不動產管理及開發的風險意識抬頭，因此逐漸透過不動產信託，達到資產保全、開發利用、合理分配目的。

而兆豐銀行辦理的不動產信託，透過前中後期的全面交易控管、進行有效的管理處分以及協助建築開發等三大管理功能，以保障不動產開發與交易關係人的權益。在跨業合作信託服務方面，兆豐銀行今年分別與臺中市和臺南市租賃住宅服務業商業同業公會合作推出「包租代管資金信託」，提供「包租」及「代管」業者所涉及的金流服務，藉由信託專戶與系統連結以加速補貼審核流程，除加強確保房東、房客的租賃權益外，更間接協助房東取得賦稅減免及修繕補助等優惠。

為落實金管會推動信託2.0政策，兆豐銀行採用「多元、彈性」的策略，連續五年金管會評選為信託業務績優銀行，除持續深化既有的不動產信託及保管業務，結合都更危老重建業務，提升生活品質，並於各分行設置信託業務人員，加強專業訓練，提高客製化信託業務洽談及作業效率，後續也將透過更多的跨業合作結盟，提供客戶更多元創新的信託服務，積極發展全方位信託業務。