111 年元旦總統府升旗典禮今天舉行總彩排，國防部示範樂隊暨三軍儀隊、北一女中樂儀旗隊、建國中學樂旗隊、重症搖滾、拍謝少年、醫護合唱團等表演一一上場。領唱國歌的衛福部長陳時中表示，防疫成果靠的是全民一起努力，「2022年我們仍會持續為國人健康堅守崗位。」

元旦總統府升旗典禮以「堅韌臺灣 立足世界 World as One」為主題。為表彰抗疫有功的第一線醫護人員，國歌領唱團體由疫情指揮中心指揮官陳時中，率領60 名臺灣優秀醫護代表組成。成員身分涵蓋醫護、牙醫、中醫、藥師，地點也遍及全台各地。

陳時中表示，臺灣的防疫成果靠的是全民一起努力，特別感謝長期站在第一線抗疫的全國醫護同仁「2022年我們仍會持續為國人健康堅守崗位。」

每位合唱成員的背後都有一段抗疫過程的動人故事。照顧地方基層的王姿涼、陳博淵中醫師；學成後即返鄉投入蘭嶼醫療服務的張淑蘭護理師；彰化線西衛生所的鄭聿凌護理長，鄭護理長同時也是最年輕醫療奉獻獎的得主。

此外還有於嘉義番路山區執業的蕭博勝藥師，以及疫情期間剛動完視網膜剝離手術，卻仍堅持服務偏鄉老人的翁清勝藥師等。除了奉獻基層醫療的代表，還有身處前線丶調度整合醫療具牙醫身分的前台中市長張溫鷹；協調募集口罩的的羅浚晅醫師，以及關注社區醫療防疫的洪德仁醫師等。

主辦單位中華民國醫事團體元旦升旗典禮委員會表示，無論在哪個崗位，都能看見臺灣醫護團隊堅韌的身影。升旗典禮前在凱道上的暖身演出，也以致敬醫護為主軸設計。

預計元旦當天從凌晨 5 點開始，除熱情洋溢的建中樂旗隊及北一女中樂儀旗隊外，重頭戲《向醫護致敬演唱會》，由深受年輕人喜愛的獨立樂團「拍謝少年」熱鬧開場，緊接著高雄長庚醫院急診室醫師組成的「重症搖滾」帶來自創曲目，將他們在第一線抗疫過程中，親身感受的點點滴滴化為歌曲，為臺灣民眾加油打氣。

元旦升旗典禮現場備有限量款主視覺設計口罩6000個，將在民眾入場時發送，每人限領一個。同時為了因應中央疫情指揮中心對大型集會活動的最新規範，特別要提醒所有參加民眾全程除飲水外，都要戴好口罩，保護自己也保護他人。

主辦單位也請民眾依照五大入場指示，「戴口罩」、「早到場(04：30 開放)」、「1922 簡訊實聯制」、「測體溫(37.5 度以上拒絕入場)」、「過安檢」，才能盡速進到會場內，一起度過安全又開心的元旦升旗典禮。