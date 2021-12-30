桃園市八德區日前6點多有2名新北市的婦人，因得知桃園打疫苗有送200元7-11超商禮券，便開車南下打疫苗，豈料打完卻忘了自己的車停在哪，轉向警方求援，警方也熱心開車載2人尋找愛車，最後順利尋獲愛車，讓2名婦人相當感激。

八德分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員陳英民執行巡邏勤務時接獲派案，年約60歲的林姓婦人及其劉姓表妹2人表示，因為得知全聯福利中心八德大湳店停車場有提供免預約莫德納疫苗施打，下午就從新北市永和區駕車30公里遠至現場施打疫苗。

2人開車到現場時已經有長長排隊人潮，擔心打不到疫苗，林女一時心急將車輛停於全聯周邊巷弄停車格後離開，2人順利打完疫苗走路前往附近大湳商圈享用晚餐，晚餐後準備返家，卻忘記車輛停放位置，因當時天色昏暗且對八德區路段不熟悉，2人找了很久卻怎麼找都找不到愛車，只好向警方求助。

員警一邊開著警車載她們在全聯附近尋找愛車，一邊安撫她們的情緒，請駕駛林女細細回想停車周邊的建築物或道路特徵，還好皇天不負苦心人，員警來到全聯後方中路南街時，眼尖發現林女的轎車停在路邊停車格，她們看到車子好端端地停在路邊，頓時情緒激動的不斷向警方答謝

八德警分局呼籲民眾停放汽機車時，可使用手機拍照記錄周邊固定目標物，如路牌、看板、建築物等，以免忘記停放地點，如有需要協助亦可撥打110或向鄰近派出所報案請求幫忙。