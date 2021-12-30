北市中正區今天又傳出一防疫旅館出現三名確診個案，最先被發現的案17058，選擇「10+4」方案檢疫入境，檢疫期滿前回家被檢出確診，因為Ct值低，病毒量高，指揮中心發言人莊人祥發現，其潛伏期這麼長病毒量還很低，覺得怪怪的，因此主動針對該個案二度採檢，發現病毒量更高，顯示是近期發病，因此回頭匡列該旅館對所有人員，最後發現共三人確診，且都來自不同國家，住在不同樓層，也非隔壁房，尚待基因定序才能確認是否為一起群聚。

指揮中心今天公布北市中正區某防疫旅館出現三名確診個案，分別為住在六樓的案17058，住在房號611號，自大陸返台的本國籍40多歲男性，他在12月14日入境，在14天後也就是在防疫旅館檢疫期滿要回家前採檢確診，且Ct值為26，後來二度採檢下降到20，病毒量越來越高，顯示為剛發病。

莊人祥表示，因發現該個案「潛伏期很長」才確診，對他二度採檢，沒想到病毒量更高，因此請旅館查核，他入住時間是否有其他確定病例，結果陸續發現住在5樓的另外兩名個案，分別為自美國入境的本國籍五十多歲男性案17085，與自日本入境的本國籍30多歲女性案17099。

但由於三例住房並非相鄰，且五樓兩名個案的房門也沒有對口，莊人祥說，因此互相傳染的可能性較低，目前無法推論一定是群聚，還在小心求證中。

指揮官陳時中說，目前懷疑感染源是案17058，因為他的病毒量很高。懷疑可能是近期感染，來源可能是在旅社，但也可能在飛機上，或是來自出境的國家。是否為一起防疫旅館群聚，陳時中強調，有待基因定序報告，一旦確認就不排除從境外改判為本土個案。

指揮中心也表示，該旅館共57名檢疫者，以及8名員工，目前全數移往集中檢疫所或是防疫旅館，繼續檢疫、隔離中。八名員工有七名採檢已經是陰性，另一名檢驗中。