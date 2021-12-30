新北市府將在明年1月成立青年局，肩負新北市130萬青年人安居樂業重責大任的新北市政府青年局。新北市政府30日宣布，由錢念群擔任首任新北市政府青年局長。

新北市府表示，今年36歲的錢念群畢業於台北大學公共行政學系、台灣大學政治學研究所，主修公共行政，學生時期活躍於青年及公共議題，畢業後曾在美國舊金山市議員辦公室擔任實習法務助理，協助政策及法案分析。回台後，擔任記者以及青創事業創辦人等。

新北市政府表示，市府重視青年發展，延攬熟稔青年事務及政府運作的錢念群，借重其專才協助新北市政府研究青年政策。錢念群加入市府首長團隊後，成為市府第12位女性首長，使得市府29局處女性首長的比例超過四成，也凸顯出新北市重視青年婦女朋友的聲音，未來將繼續為新北市青年以及女性朋友提供更多平權、就業、創業機會、福利以及關懷。

另外法制局長吳宗憲接任青年事務委員會主委，也將持續貼近青年族群需求，協助解決青年問題。

【新任青年局長簡介】

錢念群（女，74年次）

學歷

國立台灣大學政治系碩士

國立台北大學公共行政暨政策學系學士

經歷

議題製作所共同創辦人

聯合報系udn 財經、政治組記者

【新任青年事務委員會主委簡介】

吳宗憲（男，60年次）

學歷

國立台灣大學工業工程學研究所碩士

東海大學法律研究所碩士

東海大學會計學系碩士

國立台灣大學公共衛生學院博士生

經歷

台灣桃園地方檢察署檢察官

台灣士林地方法院檢察署檢察官

台灣南投地方法院檢察署檢察官

國立台中科技大學副教授