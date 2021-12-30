民進黨、國民黨昨天分別召開中常會，綠通過2022選舉對策委員會名單，接班團隊全列入；國民黨多位中常委則盼明年3月能討論提名辦法，趙少康前天更好意點名主席朱立倫應投入桃園市長選舉，朱回應不受干擾。命理大師蔡上機今天以易經分析國民黨2022年運勢，直言藍將面臨猶如「五馬分屍」般的凌遲，氣勢江河日下，2022年選後政治版圖，恐比2018年縮小，要確保14席恐有變數！

蔡上機表示，民進黨選對會名單已通過，黨主席蔡英文擔任召集人，成員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、民進黨立院黨團總召柯建銘、前交通部長林佳龍、黨祕書長林錫耀與新境界文教基金會副董事長洪耀福，名單涵蓋接班團隊，顯示民進黨求勝心強，如此旺盛氣勢，未來兩岸分合的談判，代表台灣的主角，恐怕只有綠營而非藍營！

蔡上機更以易經來分析、解剖國民黨的運勢，他說，2022年國民黨可能因為山頭林立，各自為政、各有擁護、各走各的路、在黨內明顯形成「軍閥割據」，形塑出「戰鬥藍，主席藍，韓粉藍，民意藍」外加一股隱藏版的「經濟藍」等五種藍，其中，又可能演變成戰鬥藍勢力較大，造成主席朱立倫的壓迫感。

蔡上機強調，這五種藍，對2022年的國民黨，是非常不利的，猶如是一種凌遲，就像在「五馬分屍」國民黨，又將如何去抵擋擁有執政權且主場優勢的民進黨呢！也因此，國民黨很難整合為「一種藍」，並會造成黨內「軍閥割據」，削弱「共主」光環。

如此一來，將波及明年九合一選舉，代表國民黨的候選人，必須更自立自強，而自力更生的力量，遠比等待黨中央的奧援還重要了！

蔡上機說，在民進黨與其它黨的夾擊下，選戰必須各憑實力，連帶讓連任或挑戰勝選的候選人將更艱苦，縱使勝選也會是一場驚濤駭浪的慘勝，選後國民黨的政治版圖，恐會比2018年還更縮小。

蔡上機表示，自孫中山先生創立國民黨，推翻滿清政府，建立民國以來。經歷袁世凱稱帝、軍閥割據、北伐、對日抗戰、國共內戰，之後來台，再經歷兩次政黨輪替，國民黨從未完整的統治過中華，且每下愈況，從馬英九手中把江山拱手讓人，國民黨要再奪回執政權，恐不知要何年。

蔡上機認為，未來國民黨如果未加強本土化、在地化、年輕化，在世代交替的台灣，政黨政治版圖及勢力，也會越來越萎縮，越來越沒市場。

蔡上機，1969年出生嘉義縣東石鄉，自幼鶴髮童顏，先家傳後再外師師傳，16歲執業，18歲出版第一本命理書，精通易經命理風水開運。