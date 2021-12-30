中國國務委員兼外交部長王毅今（30）日接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪，就中美關係闡明立場主張。王毅向美方喊話，呼籲美方需要徹底想明白三件事：一，中國的發展振興是一個主權國家應有的正當權益；二、中國不管發展到什麼程度，都不會走西方國家稱霸世界的老路；三、中國尊重美國的制度和道路，但決不允許自己選擇的制度和道路被詆毀、被破壞。

王毅表示，同過去幾年相比，今年的中美關係確實出現一些變化。面對中方堅定維權反霸，美方意識到，想以極限施壓的方式迫使中國作出退讓，不但不可能，最終還會搬起石頭砸自己的腳。

王毅表示，中方看到，美國領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。但中方同時又看到，在涉及中國主權安全發展利益的一系列問題上，美方仍在不斷挑起新的事端，繼續對兩國關係造成傷害和破壞。這是典型的言行不一，讓人們對美國的信用產生嚴重質疑。

王毅表示，美國常常稱自己是一個「信用社會」。中國古人講，人無信不立。國與國之間更是如此。美方如果想在世界上維持起碼的信譽，就應當拿出實實在在的行動，履行好作出的承諾，說到做到，真正取信於中國人民，取信於國際社會。

王毅表示，至於中國的對美政策，中方的態度始終是明確和一貫的，習近平主席鄭重提出了相互尊重、和平共處、合作共贏三點原則。這三點原則匯聚了中美半個多世紀相互交往的經驗教訓，是中美關係恢復健康穩定發展的必由之路。而能否實現這一前景，我認為美方需要徹底想明白三件事：

第一，中國的發展振興是一個主權國家應有的正當權益，更是誰也改變不了、阻擋不了的必然趨勢。與其逆流而動，不如順勢而為，只要美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌，穩定發展。

第二，中國不管發展到什麼程度，都不會走西方國家稱霸世界的老路，也沒興趣去改變誰、取代誰、威脅誰，只要美國真正把中國當做夥伴而不是對手和敵人，中美就可以相互成就，共同繁榮。

第三，中國的社會制度和發展道路，是14億中國人民的堅定選擇和集體意志。我們尊重美國的制度和道路，但決不允許自己選擇的制度和道路被詆毀、被破壞。只要美方真正解開意識形態對立的心結，中美兩種制度、兩種道路就可以在這個星球上並行不悖，和平共存。