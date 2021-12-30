照片蔡上機提供。

明天，將送走2021「牛年」，迎接2022「虎年」到來，國內政治也正式邁入九合一選舉年。蔡英文總統將以民進黨主席身分「撩落去」擔任委員會召集人，親自操盤、督軍2022年縣市長提名，反觀，國民黨檯面上人物卻還在亙槓。易經命理開運大師蔡上機，今天從易經、紫微與生肖分析、推演國民黨必勝藍（主席藍）朱立倫、戰鬥藍趙少康、韓粉藍韓國瑜與民意藍侯友宜等四人，誰才是國民黨2022年的共主，卻也看到國民黨的困境。

蔡上機強調，談到國民黨的共主，從命理看法，2022年國民黨是山頭林立，沒能凝聚實質的共主，以致於主席的本質上形似共主，加上民進黨完全執政又封殺四大公投，氣勢形成綠強藍弱，如果藍不團結，面對虎年恐有難關要克服的。

蔡上機更進一步以易經、紫微與生肖來分析、推演，四人未來在2022年於國民黨內的影響力與競合關係。

蔡上機說，趙少康，民國39（1950）年出生，生肖屬虎。應屬國民黨中，言行戰力比較強的戰將，是國民黨中的「戰鬥藍」，在2022年戰鬥力十足，媒體聲量、光環最強大，可能成為國民黨的最大山頭。

其氣勢有機會凌駕在黨主席朱立倫之上，甚至運用媒體輿情，隔空喊話，是有操作國民黨的空間，恐牽制到黨主席！

對握有黨權的黨主席朱立倫而言，是既合作又競爭，有可能成為黨主席最為顧忌的黨內山頭勢力！

黨主席朱立倫，民國50（1961）年出生，生肖屬牛。蔡上機表示，朱主席以領導黨機器黨工為山頭，猶如國民黨的擁皇派，是國民黨中的「必勝藍」，2022年恐因國民黨內山頭勢力林立，讓黨主席不再是一黨之王！

2022年的主席地位，恐窒礙難行，在黨內山頭夾縫中倚靠黨權求生存，是艱辛難為的黨主席！

蔡上機認為，面對虎視眈眈的「戰鬥藍」山頭勢力，朱立倫唯有結合拉攏如「韓粉藍」和侯友宜的「民意藍」才能坐大穩固黨主席的勢力！而對韓國瑜，蔡上機分析其高點已過。

至於人氣王「民意藍」的新北市長侯友宜，民國46（1957）年出生，生肖屬雞。蔡上機指出，侯市長是國民黨中最沒政黨色彩的諸侯，在國民黨中也是最勢單力薄的一位，但由於擁有民意為後盾，六都選舉在即，勢必母雞帶小雞，小雞跟著母雞走，在2022的國民黨裡也會形成一股「民意藍」的小勢力，而與其他山頭有些距離，走自己的路，會是國民黨中的一隻孤軍！