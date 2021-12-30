俗話說一樣米養百樣人，有些人做事情乾脆俐落，但也有些人個性優柔寡斷，無法下定決心做一件事情，《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座容易徘徊不定，以至於失去、錯過了很多人事物。

▍天秤座

天秤座的人沒主見、容易想太多，加上他們善於分析，下決定之前會仔細衡量，也因為分析得越詳細，越是難以做決斷，缺乏果斷的魄力，明明替別人分析起來頭頭是道，但是一旦發生在自己身上就不知該如何是好。感情中同樣如此，他們總認為下一個會更好，所以遲遲無法下決心接受一份感情，以至於錯過許多不錯的對象。

▍雙子座

雙子座的人追求新鮮感，總是不斷尋求更好的事物，但他們根本不知道自己想要的是什麼，對他們來說，做決定是一件困難的事情，也因為個性容易想太多，雖然表面上看起來灑脫不羈，但其實雙子座也有愛糾結、優柔寡斷的一面。

▍雙魚座

多愁善感的雙魚座容易想太多，也總是因為一點小事就傷心難過，雖然表面上看起來天真浪漫，但其實內心非常敏感脆弱，常常因為一些小事耿耿於懷，正因為如此，雙魚座缺乏做決定的勇氣，很怕自己判斷錯誤而後悔終身。

▍射手座

射手座的人做事情優柔寡斷，加上不愛負責任，覺得枷鎖太沉重，所以做決定對他們來說很困難，加上射手座嚮往自由，渴望無拘無束，他們做事情總是不斷在試探，看似天不怕地不怕，其實沒有足夠勇氣去面對，才會經常糾結不定。

▍巨蟹座

巨蟹座的人看似強大，但其實內心敏感脆弱、缺乏安全感，加上天性多疑，容易因為一些小事懷疑別人。巨蟹座之所以不敢輕易做決定，是因為他們擔心失敗造成的後果，所以總是拒絕面對，下意識就想要依賴別人。