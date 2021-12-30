元大金最新統計顯示，今(2021)年已捐贈超過2萬個愛心寬口後背包與逾千個愛心防疫包等物資提供逾百個社福機構及偏鄉學校等單位；對此元大金也指出，旗下元大銀行「捐愛心．送溫馨」捐款平台，亦持續邀請元大客戶及卡友以小額捐款，齊力守護社福團體。

COVID-19疫情衝擊各行各業，社福單位募款及募資能量也連帶受到衝擊，而元大金作愛心不中斷，今年繼續捐贈送出2萬份愛心物資及小額捐款。對此元大金也指出，在推展社會關懷活動，元大金也運用多元營運據點的普及性和便利性優勢，有效整合資源，透過各地分公司及分行深入與社區互動，達到「取之社會，用之社會」的良善互動成長，共捐贈超過2萬個愛心寬口後背包。

除此之外，元大金亦同時發揮金融機構影響力，串聯供應商為青年助學培育一起努力，分別在九月開學季捐贈內含兒童口罩及酒精等備品的「愛心防疫包」，及於聖誕節前夕捐贈裝有文具、教具的「愛心鞋盒」，為孩童的學習共盡心力。

而元大金也同時對愛心捐款的金流作串聯。對此元大金說明，已透過旗下元大銀行為社會大眾提供更方便的金流機制，透過「網路轉帳」與「信用卡」兩種簡易方式，透過線上作業即可串起愛心網絡，銀行的「捐愛心．送溫馨」平台自1997年成立，已成功累積將近1萬1千筆愛心捐款，成功送到28個社福單位的受助人手中。