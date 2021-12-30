台灣棋院自2000年成立以來，中環積極扶植台灣棋院及培養本土職業棋士。近二年新冠肺炎疫情肆虐全球的期間，中環持續贊助台灣棋院的既定賽事和交流賽，包括贊助三大職業圍棋賽事：天元賽、國手賽、中環碁聖賽。加上聯華電子公司共襄盛舉，贊助聯電盃職業圍棋賽，讓台灣整體的智力競技文化愈加蓬勃發展。

台灣棋院的年度盛事於30日登場，上午11:30先進行第二屆聯電盃職業圍棋賽的頒獎典禮，下午緊接著台灣棋院的天元賽、國手賽及中環碁聖賽三大賽頒獎典禮。

今年第二十屆的天元賽冠軍得主王元均九段，已多年取得天元頭銜，目前職業生涯累計19冠。今年第十七屆的國手賽冠軍得主許皓鋐七段，近三年年度總獎金排名第一人，以及2019、2020年四冠王，今年則晉升為五冠王，目前職涯累計達17冠。

今年第九屆的中環碁聖賽由中環公司冠名贊助，冠軍得主王元均九段，今年囊括了天元賽、聯電盃職業圍棋賽及中環碁聖賽三大職業賽的冠軍。

台灣棋院20多年來致力於推廣圍棋文化，曾獲第七屆、第九屆及第十屆文化部文馨獎的肯定。中環長期贊助台灣棋院，累計贊助金額超過新台幣參3.5億元，除了曾獲第四屆文馨獎表揚，今年更再次獲得第十五屆文馨獎金獎的殊榮。

圍棋運動現已步入全球化的階段，尤其在日本、韓國、中國大陸與台灣最為興盛，期盼台灣棋界在棋士們相互競技與不斷切磋下，更加蓬勃發展，讓更多的企業共同襄助與發展台灣圍棋文化的未來。