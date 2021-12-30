揮別2021、迎接2022年，在準備迎接冬季檔日劇的空檔，friDay影音獨家推出兩大新生代演技派女星主演的特別劇，有村架純化身協助更生人重新出發的「前科者～新進保護司．阿川佳代」，以及高畑充希飾演美術館副館長因為一幅畫而展開的懸疑劇「異邦人」，讓元旦三連休不會「沒戲唱」！

被「日經TRENDY」選為「今年之顏」的有村架純，2021年在演藝圈表現大豐收，從與菅田將暉合作的電影「花束般的戀愛」、「神劍闖江湖 最終章 The Beginning」，合計票房突破65億日圓，此外日劇「喜劇開場」也大獲好評。 有村架純在這部由同名漫畫改編的「前科者～新進保護司．阿川佳代」。

她飾演一個邊打工邊擔任義務保護司協助更生人，看她如何與石橋靜河、大東駿介、古川琴音共同成長的故事。而副標題有「新進」兩個字，有村架純回憶起17歲入行的情景，她說：「當時人生地不熟，發現踏入一個非常不得了的環境」，不得不逼自己成長的同時，到現在都還是會覺得不可思議，「怎麼會選擇踏入這行呢？」

（friDay影音提供）

剛滿30歲的高畑充希在今年也是收穫滿滿，日劇「虹色病歷簿」、電影「魔仿犯」都大受好評，「異邦人」由經典小說改編，高畑充希飾演的篁菜穂是一位藝術收藏家的孫女，不但繼承祖父血統、有著獨特的審美眼光，甚至還成為美術館副館長，有天突然被一幅無名畫家的創作給深深吸引，卻意外陷入愛恨與才能交織的愛情懸疑故事。

出身於大阪的高畑充希為此劇在京都停留近兩個月，由於疫情影響使得觀光客銳減，讓她感受到一種相當不可思議的氣氛，也因此拍攝期間心情都超級舒服，在劇中擁有獨特審美觀的她，被問到會不會畫畫，高畑充希笑說：「我超不會畫的，以前有買過書來練習，但真的完全沒有天份」雖然畫的差，但也補充自己「以前很喜歡塗顏色的作業啦！」

《異邦人》劇照。（friDay影音提供）

至於今年的感想，高畑充希透露「想再次回到初心」，形容自己有如盆栽一樣，期待未來的成長。 有村架純化身協助更生人重新出發的「前科者～新進保護司．阿川佳代」全六集，以及高畑充希飾演美術館副館長因為一幅畫而展開的懸疑劇「異邦人」全五集，已經在friDay影音獨家上架，相關詳情可洽官方網站或app。