即將迎接2022年到來，跟印度神童阿南德一樣研究吠陀占星的李靜唯老師分析，1月雙魚座事業運最旺，只要能和關鍵人物拉近距離，有利於事業順利開展，另外獅子1月感情最旺、天蠍財運最旺。

吠陀占星與西洋星座不同，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

【1月事業運最旺：雙魚座】

雙魚座：吉

將心力專注在工作上，能夠得到理想的成績，主動表現你的才華，或者去積極爭取一些可以露面的機會。但要注意自己的言行跟情緒，一不小心可能會得罪人，若是能夠與關鍵人物拉近距離，將有利於工作發展。

牡羊座：平

1月工作感到力不從心，已經溝通好的案子又回到原點，工作狀態沒有明顯起色，也因為沒有創新跟火花，反而顯現出工作疲乏的感覺，且水逆也會帶來溝通的誤會，最好還是找時間幫自己充電，可以增加靈感。建議牡羊座1月可以開始思考擴張你的工作、人際關係或新的賺錢模式，並留意身邊貴人。

巨蟹座：凶

原本到手的機會可能遠離，對工作不要抱持太多幻想，一步一腳印才是王道，與同事之間的溝通也需要特別留意，一旦發生不愉快，產生心結，會影響到工作效率，同時也要留意自己與長官之間的關係，必要時妥協讓步能夠為自己換取喘息空間。

天秤座：凶

工作上的許多計畫可能因為突發原因造成中斷，也影響到工作內容的安排與布局，不過幸好還能夠得到工作伙伴與上司的體諒。如果是做自媒體跟網路的也要注意，在1月17日後可能會有突發狀況要處理。

【1月感情運最旺：獅子座】

獅子座：吉

1月已婚獅子與另一半溝通良好，單身獅子建議多參加活動增加曝光，多與不同類型的人接觸，在這過程會更明確知道自己的理想型是什麼，不過也不要一下就太過於投入，以免遭人利用。

雙子座：凶

1月另一半的情緒可能不太穩定，需要多花一些時間與耐心，幫對方分攤工作與生活上的煩惱，才能讓彼此感受到在一起的幸福甜蜜，否則感情容易空轉或出現問題，單身雙子1月脫單機率不大。

射手座：凶

1月下旬可能會因為工作或財務壓力，造成情緒大爆走，遷怒於另一半身上，或自己的強勢作風引發伴侶不滿，如果無法收斂，磨擦會越來越大，需要多一些包容才能夠穩定經營感情。

摩羯座：凶

1月可能會面臨長期家庭累積的問題突然爆發，對方突然提出要結束雙方關係，除了是因為累積已久的問題沒有解決之外，也可能對方對於自己的人生有了新的規劃，只是你將不在他的規劃當中。

【1月財運最旺：天蠍座】

天蠍座：吉

1月天蠍會發現荷包有機會增加厚度，只要耐心投入理財，就有機會為資產增值，不過錢來得快去得也快，千萬不要太衝動去投資不懂的項目，以免造成損失。

處女座：凶

1月會增加許多額外的花費，不過因為是引動房產宮位，所以有些人可能是將錢財用在購入新房或是新車，如果是花錢在房產方面，其實也是一種不錯的投資，但就怕原本已經規劃好的進帳會延遲或落空。

水瓶座：凶

2022年財運第一名雖然是水瓶，但千萬不要因此衝動投資，因為1月的財運還沒有到，買股票或是虛擬貨幣，都要非常注意金融市場起伏，不然很容易就血本無歸，不要被高獲利、高報酬迷惑，1月資金的運用還是保守為宜。

【12月健康要注意：金牛座】

金牛座：凶

健康方面要注意情緒壓力，還有長期的頸部、喉嚨跟呼吸道問題，口罩要戴好，另外，也要適時補充水份，以避免腎藏、膀胱、泌尿道方面的疾病纏身。