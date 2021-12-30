新北市農漁民長者免費健康檢查即日起開跑，農業局表示，今年市府特前往平溪、三芝、瑞芳、貢寮區偏鄉區設點，新北市長侯友宜30日前往新北市立聯合醫院三重院區訪視，明年起具原住民身分、年滿40歲的農漁民長者，也可享每2年1次免費健檢。

侯友宜30日前往新北市立聯合醫院三重院區訪視健康檢查狀況，現場與長者一起接受手部肌力檢查、體驗活力毛巾操，新北市議員王威元、李翁月娥等人也一同參加。

侯友宜表示，農漁民長者健檢服務，市府安排專車接送到院、前往各農漁會發放健檢報告書，並由醫師現場解說及諮詢，此外，更為農漁民長者開辦特別門診，若需要進一步檢查，只要預約即可就診，節省等候時間。現行多項社會福利政策中，具原住民身分適用年齡通常較一般身分者低，因此新北明年起，只要年滿40歲原住民農漁民長者都可報名免費檢查。

農業局表示，傳統農漁業屬勞力密集工作，勞動影響農漁友身體機能，因此才會安排農漁民長者免費健康檢查，市值達1萬2000元，包括一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、電腦斷層、醫師理學檢查及心血管鈣化指數分析。

此外，為了照顧偏遠地區民眾，市府此次也將在平溪、三芝農會及瑞芳、貢寮漁會等偏鄉地點，設立到點檢查服務，照顧地區農漁友。