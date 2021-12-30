DoMo集團看好露營車市場熱潮方興未艾，購買10輛露營車加入日本露營車租賃市場。（DoMo集團提供／陳祐誠傳真）

「DoMo」品牌2017年爭取到國發基金入股，成為國發基金第一個投資的海外連鎖旅遊集團，民宿在台灣、日本與馬來西亞開枝散葉，如今放眼疫後旅遊，看好露營車市場熱潮方興未艾，業者先購買10輛露營車加入日本露營車租賃市場，預計到2023年突破50輛露營車，並於沖繩設立據點。

台灣創新、分享與阿波羅3家旅行社，以及豐利投資公司集資成立「摩境網路科技股份有限公司」，切入日本、馬來西亞與台灣旅宿管理行銷市場，並創立「DoMo」品牌，在台灣宜蘭、馬來西亞馬六甲、日本西新宿、東新宿及百人町開設連鎖旅館與民泊（民宿）館。

其中新宿DOMO-HOTEL於2020年榮獲世界4大設計獎之一、日本通商產業省2020優良設計獎Good Design Award，台灣宜蘭DoMo民宿則獲得交通部觀光局「好客民宿」標章。DoMo除發展旅宿業，還在東京開設第一家結合台、日咖啡文化的DOMO-CAFE，被Panasonic評選為「2018東京必喝5大咖啡」，並於馬六甲展店，目標2022年引進台灣。

DoMo集團執行長李奇嶽表示，台灣近年的露營風氣興盛，日本人也很瘋露營，集團看好這股趨勢，已投資1億日幣添購10輛全新露營車，預計明年暑假於北海道開設據點投入營運。

李奇嶽說，初期先投入10量車營運，目標在2023年突破50輛，並於沖繩設立據點。露營車行選用INDY727掀頂室露營車，可容納4人住宿，適合親子小家庭、深度旅行者與情侶，藉由露營車自駕遊來體驗不一樣的北海道之旅。