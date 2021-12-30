代理摩斯漢堡的安心(1259)今（28）日應邀召開線上法說，公司表示第四季營運持續回升，並將聚焦6大方向持續展店，2022年目標新展20～30家門市、並對既有門市進行汰換調整，預期門市淨增家數將不低於今年的17家，對明年營運成長設定較高目標。

安心1991年在台開出首家摩斯漢堡，2004、2011年分別突破100、200家，近5年每年門市淨增加數均達雙位數，今年淨增達17家，使全台門市於12月初突破300家、迄今達302家。其中，約60家為百貨店，並在桃園、高雄、台東設有3家車道得來速店。

安心受疫情三級警戒衝擊，2021年前三季本業小幅虧損，歸屬母公司稅後淨利0.34億元、年減達71.57％，每股盈餘（EPS）1.08元，均創同期新低。不過，前11月自結合併營收45.86億元，雖年減6.48％、續處近4年同期低點，但衰退幅度已見逐步收斂。

安心財務長暨發言人施啟寅表示，第四季以來業績已見明顯回升，同店營收10月年增3％、11月互有消長，12月則年增逾3％，配合積極展店助攻，12月成長幅度將更明顯。預估12月合併營收可望年增4～5％，配合業外補助及投資利得挹注，第四季表現可望持續回升。

展望後市，安心董事長林建元表示，今年營運雖受三級警戒衝擊，但也因此取得位置更好的新門市店點，預期明年營運可望有更好表現。施啟寅進一步指出，主因取得的租金條件更實惠，簽訂長約亦可鎖定未來10年、甚至15年的展店成本。

施啟寅說明，安心展店聚焦6大方向，包括積極布局中南部、進駐捷運站周邊、進駐熱門商圈核心地帶、深耕大學培養潛在客群、門市調整後迅速在周遭展店補足、以及拓展營收可較一般店提升3成的車道得來速店，明年可望在台南、嘉義、彰化等地開出。

施啟寅表示，安心明年訂定新展20～30家目標，同時針對體質較弱、商圈趨勢改變、租金較不合理的門市汰換調整，預期明年門市淨增數不會低於今年的17家，亦設定較高的營收成長目標。門市店型則將因地制宜，認為中南部對車道得來速店的需求較高。

針對如何改善營益率偏低狀況，施啟寅表示，將透過APP升級及拓增外送家數及優惠，使平均客單價自約150～160元進一步提升，並增加高毛利的飲品貢獻比重。同時，今年2件異業結盟案效果優於預期，明年將繼續強化，同時致力提升目前貢獻仍低的電商營收貢獻。

海外市場方面，林建元及施啟寅表示，中國大陸廈門及澳洲亦受疫情影響，目前營運仍較辛苦，但累計虧損逐年降低、逐漸接近損平點。目前聚焦提升門市體質、強化在地化經營，預期明後年可望看到成績。