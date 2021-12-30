中國國務委員兼外交部長王毅今天接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪時表示，中美關係要恢復，美方要放下遏制中國的執念，中國不會稱霸，也不允許社會制度和發展道路被詆毀、破壞。

據新華社，王毅表示，與過去幾年相比，今年的中美關係確實出現一些變化。美國領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意與中國發生衝突對抗等。

但王毅認為，美方在涉及中國主權安全發展利益的一系列問題上，「仍在不斷挑起新的事端，繼續對兩國關係造成傷害和破壞」。

他宣稱：「這是典型的言行不一，讓人們對美國的信用產生嚴重質疑。」

王毅又說，美方如果想在世界上維持起碼的信譽，就應當拿出實實在在的行動，履行好作出的承諾，說到做到，真正取信於中國人民，取信於國際社會。

他並重申中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三點對美政策原則，並指這是中美關係恢復健康穩定發展的必由之路。而能否實現這一前景，「美方需要徹底想明白三件事」。

首先，王毅稱，中國的發展振興是一個主權國家應有的正當權益，「更是誰也改變不了、阻擋不了的必然趨勢」。與其逆流而動，不如順勢而為，只要美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌，穩定發展。

他又說，中國不管發展到什麼程度，都不會走西方國家稱霸世界的老路，也沒興趣去改變誰、取代誰、威脅誰，「只要美國真正把中國當做夥伴而不是對手和敵人，中美就可以相互成就，共同繁榮」。

王毅並表示，中國的社會制度和發展道路，是14億中國人民的堅定選擇和集體意志。「我們尊重美國的制度和道路，但決不允許自己選擇的制度和道路被詆毀、被破壞」。

他最後稱，只要美方真正解開意識形態對立的心結，中美兩種制度、兩種道路就可以在這個星球上並行不悖，和平共存。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1101230