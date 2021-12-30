國內行人、車輛互不相讓的情況相當常見，導致車禍發生頻傳。不過有網友認為台北相較於其他縣市的人，開車比較會禮讓行人，於是好奇詢問為什麼這樣的風氣「只有台北市推的起來？」貼文引起討論，許多網友覺得是「有沒有警察在抓的差別」。

一名網友在PTT上發文表示，他覺得只有台北市的人開車會禮讓行人，台灣應該要減少馬路上的暴厲之氣，因此詢問「為什麼只有台北市推的起來？台中市呢？高雄市呢？六都七都呢？」

貼文引起討論，許多人覺得台北市的警察比其他縣市多，好風氣是被罰出來的「沒重罰是要推個屁，天龍國能推還不是靠罰錢」、「實際上就是罰出來的」、「台北市警察密度很高」、「警察能見度，絕對有差」，不過也有網友覺得台北人的程度其實沒想像中好，「台北也沒什麼在讓啦，我住民生社區」、「台北哪裡會讓，上禮拜去車子比其他縣市兇」、「什麼天龍人水準較高，去南部鄉下就現出原形了」。

據《道路交通管理處罰條例》第44條規定，民眾駕車、騎車行經行人穿越道時，務必禮讓行人先行通過，經過學校、醫院鐵路平交道也要減速慢行，違者處新台幣600元以上3600元以下罰鍰。