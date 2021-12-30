趕在最後一個上班日，經濟部公布《耗水費徵收辦法》草案，預定從明年7月開始徵收，凡9000度以上用水大戶，在每年枯水期間(11月至隔年4月)，每度加收3元，影響1700戶工商業者。不過為免衝擊過大，前3年將給予緩衝期，減半收取。

根據草案，耗水費僅在每年11月到隔年4月的枯水期收取。但經濟部水利署強調，未來遇到豐水期缺水，仍可隨時檢討，修改在這段時間內也能收取。

耗水費開徵門檻為月用9000度以上，使用自來水或地下水的用水戶，每度收3元。但大戶如有進行用水回收，達到該行業節水率標準，可享有優惠費率。每度就可能只要繳1或2元。

水利署預期有1700戶需繳納，涵蓋電子業、鋼鐵業、造紙業、石化業、百貨公司、大型旅館等。每年可收取10億元水費，用在節水政策補助、抗旱工作所需費用、必要的水資源管理上。

耗水費以年度計算，會於次年4月底前寄發用水量通知書，用6月30日前用水人會收到繳納通知書，需於7月30日前繳畢，否則會加徵滯納金。以明年開徵來說，後年4月時，用水戶只會收到前一年11至12月用水量，首年只需繳2個月。

經濟部同時給予3年減半收取緩衝期，也就是到2024年期間，每度僅收1.5元，之後恢復正常。

未來耗水費每5年需定期檢討一次，檢視開徵門檻、徵收時間、優惠辦法績效，再做調整。