房市封關，即使打炒房政策頻加碼，不過在通膨壓力持續上升下，買氣持續高檔，房仲業業績12月多以紅盤作收，根據五大房仲業者自結旗下門市12月交易狀況，普遍較上月持平至衰退一成，不過與去年相較則有持平至年增三成的表現。

各大房仲門市交易量，與上月相較，永慶房產集團、台灣房屋較11月增加，信義、住商、中信則衰退，波動幅度多在一成以內；與去年同期相較，多數房仲業者均優於去年同期，房市交易在疫情趨緩後回溫，雖然第四季以來成長力道不再，不過隨著年底購屋旺季到來，買氣仍持續高檔，未見大幅退燒。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，政府近期房市管控政策頻繁出手，對於房市有一定降溫效果，尤其換屋與中高總價客層，對於政策較為敏感，短期內心態趨於觀望，前陣子房屋去化過快導致房屋案源不夠賣、部分區域房價短期漲幅過高、追價乏力，均使年底房市出現初步降溫。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2021年8至10月全台交易量月增率連續三個月正成長，11、12月也維持高檔，延續熱度，近期民眾看屋仍積極、需求不減，政府一連串打炒房措施實施後，將會改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅趨緩有利於自住、長期置產客進場，加上適逢年底購屋旺季，剛性需求增，房市買氣續旺空間仍大。

住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，過去12月的交易量在節稅與年度規劃考量下，成交量通常會增加，不過今年則未見大幅擴量，房價漲勢過高、部分區域甚至有一日三市的現象，使買盤趨於保守。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年政府數度出手打炒房，嚇阻投資型買盤，不過股市創高、市場資金豐沛，預期部分獲利了結的資金還是會陸續轉向不動產，看好房產抗通膨優勢下，明年自住購屋和長線置產的需求仍穩定。