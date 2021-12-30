新冠肺炎顛覆地球人的生活，亦改變保單的承保內容。新光人壽30日宣布，首創「外掛式空污保單」，加強承保「心」、「肺」功能，可附加（外掛）在指定終身健康險上，同時這張外掛式保障亦是壽險業首張針對「肺部纖維化」及「慢性阻塞性肺病（重度）」，一次給付住院日額25倍特定疾病保險金。

新冠肺炎在2019年末出現，襲擊全球已二年多，且不斷有變種病毒出現，新壽引述衛福部疾管署資料指出，到2021年12月底，全球確診人數已達2億人，台灣則累計有1.69萬人確診，累計死亡850人，死亡率5％，但不少確診者康復後有後遺症，如肌肉無力、呼吸困難、呼吸急促，對肺部、心血管及神經系統等有長期影響。

新壽強調其防疫保單四部曲，一是2020年3月中旬開放17張現售健康險，取消這些保單的法定傳染病30日等待期，讓保戶立即投保，對確診新冠肺炎的風險立即有保障；二是2021年4月推出防疫保單「活力罩」，即一年期住院日額單，對法定傳染病住院加倍給付；第三階段則是推出獨家設計的空污保單「非常安心」，對空污造成的過敏、免疫力低下，可能提高罹癌風險，造成心血管與呼吸系統等慢性疾病的風險，提供新的保障方式。

第四階段即是12月推出外掛式空污保單「非常健康」附加條款，可在指定健康險上附加，提供循環系統或呼吸系統特定疾病的住院日額、219項特定手術醫療保險金；特定疾病保險金如冠狀動脈繞道手術、急性心肌梗塞（重度）、腦中風後障礙（重度）、氣管與支氣管及肺惡性腫瘤、肺部纖維化、慢性阻塞性肺病（重度）等，都是給付25倍住院日額，所有給付上限最高為日額800倍。

新壽表示，新冠肺炎患者在感染期間，可能因為病毒攻擊肺部組織，造成肺部纖維化，抗纖維化的一個療程至少要5到10萬元，要服用三個月才會見效；至於慢性阻塞性肺病（重度）則是呼吸道長期發炎，導致無法恢復的呼吸道阻塞，台灣一年會有超過5千人因此疾病死亡，這類患者感染新冠肺炎後重症機率也比一般人高。