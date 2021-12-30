農糧署邀請精饌米獎及米糧烘焙精品銷售績優業者，與國內各大連鎖通路、網路電商、餐飲及飯店等逾百位業者共同交流，為優質包裝食米、米餅乾、米蛋糕、米蛋捲等商品創造多元購買管道及後續商機，包含愛買、Jason’s超市、誠品知味及楓康超市等通路代表，也共同響應支持，2022年1月1月日起在門市及網路平台銷售精饌米獎得獎米，讓國人可以輕鬆品嚐最優質、道地的台灣米。

國產包裝食米品質優、食味佳，全台各地區栽種不同品種的稻米，在香味及口感呈現上各有特色，透過「精饌米獎」選拔，於通路中選出可溯源、美味的包裝食米，除了鼓勵米廠能專注品質管理外，也有助消費者辨識選購，透過農糧署推薦，2021年度精饌米獎冠、亞、季軍得獎米自2022年1月1日起將於全台楓康超市、Jason’s超市、誠品知味、愛買量販店、新光三越等56間實體據點，及全家行動購、生活市集、自然屋、真情食品館等7處網路平台銷售，懂得品味的老饕級美食家，不必跋山涉水，就能品嚐頂級好滋味。

為迎合年輕族群求新求變的風潮，農糧署長期致力於米穀粉產品多元化推廣，今年輔導28家烘焙業者推出40款以上，以米穀粉為主原料的米糧烘焙精品上市，自9月上市銷售，3個月累積銷售金額就超過新臺幣8百多萬元，後續口碑效應持續發酵，許多企業紛紛詢問作為年節贈禮，農糧署也藉由表揚銷售績優的廠商，鼓勵更多業者投入產品開發，共同拓展消費市場。

位於台南的恬米屋是2021年度銷售冠軍，獲得金賞獎，推出「黃金瓜瓜米蛋糕」及「黑金豆豆米蛋糕」，以100％米穀粉製成，口感溫潤不甜膩，深獲消費者喜愛，3個月就賣出2328條蛋糕；宜蘭的一米特米食點心觀光工廠，以日式烘烤技術、不經油炸，製造出「米花說圓米菓」及「一米特米翠片」，老少咸宜，銷售亮眼，獲銀賞獎。

台灣米糧業者不斷推陳出新，品項豐富多元，品質及食味皆深得消費者驚艷與認可，農糧署藉由本次媒合會，以高格局、高視野，將優質米糧精品向包含辦公室團購族的網路購物平臺、觀光客旅遊必經的旅館飯店、上班族及家庭主婦必去的大型連鎖超市等各類型銷售通路推進，期待促成產業網脈串聯及建立策略合作，攜手開拓新商機，讓更多消費者認識國產優質米糧精品。