近年轉往大陸發展的資深音樂人黃舒駿，不滿歌林音樂公司，將其創作、演唱的《她以為她很美麗》、《戀愛症候群》19首歌，向社團法人亞太音樂集體管理協會(ACMA)登記為歌林音樂享有100％著作財產權，讓他欲在大陸授權時受阻，控告歌林公司及負責人黃慶強違反著作權。台北地檢署認為，歌林公司並無侵害黃舒駿的著作人格權的犯意，30日依罪嫌不足，不起訴歌林公司及負責人黃慶強。

1988年出道的黃舒駿，以《馬不停蹄的憂傷》一曲，奠定創作歌手地位，也曾替張國榮、王菲、張惠妹、Beyond等多名歌手寫過歌及製作專輯，成名曲包括《她以為她很美麗》、《戀愛症候群》、《未央歌》、《椰林大道》等，近年已將演藝事業轉住大陸發展。

去年黃舒駿認為，由他創作、登記在ACMA官網上的19首歌曲，「著作財產權人」欄目僅記載歌林音樂，指控歌林音樂負責人黃慶強未經他同意，擅自不實登記，侵害他的著作人格權，認為歌林公司侵權，控告黃慶強、歌林公司違反著作權法。

檢方調查時，黃慶強否認侵權，強調歌林公司一直將收到黃舒駿著作權的費用，由黃舒駿、公司各分一半，黃舒駿很清楚，也無異議。公司會在ACMA官網上只登記公司名稱，僅是方便歌曲利用人，不必聯繫每個權利人。

檢方依據版稅報表、發票等事證，認定歌林與黃舒駿各享有50％著作財產權，且黃舒駿皆有收到款項。ACMA上的登記，只是為授權作業的便利性，沒有侵害黃舒駿著作人格權的主觀故意。況且詞曲創作、演唱等均登記為黃舒駿，亦無侵害姓名表示權，也未有任何竄改著作內容，而有醜化這些音樂著作的情事，認為罪嫌不足，今將黃慶強、歌林音樂不起訴處分。