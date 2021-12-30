武陵農場梅樹花量創近3年新高，花朵亦較豐盈碩大。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場梅樹量創近3年新高，花朵亦較豐盈碩大。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場梅花盛開，在藍天白雲襯托下，交織出美麗畫面。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場預估梅花盛花期落在明年元旦至1月20日。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場栽種上千株梅樹，紅色、紅粉色的品種，包括紅牡丹、寒紅梅、胭脂梅等，單瓣、重瓣都有。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場白梅有重瓣的新冬至梅、單瓣的青軸、綠萼梅等。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場上千株梅樹正萌發花芽，受惠冷氣團接續帶來低溫及雨水滋潤，目前梅開約3成，陸續綻放紅色、粉紅色、白色等三種色系，預估盛花期落在明年元旦至1月20日。農場指出，今年花量創近3年新高，花朵亦較豐盈碩大，預料將迎來香氣撲鼻、色彩艷麗的賞梅季。

副場長胡發韜表示，農場內栽種的梅花主要分為紅色、粉紅色與白色3種色系。其中，紅色、紅粉色的品種，包括紅牡丹、寒紅梅、胭脂梅等，單瓣、重瓣都有；白梅則有重瓣的新冬至梅、單瓣的青軸、綠萼梅等，綠萼梅就是俗稱的綠梅，因萼綠花白、小枝青綠而得名。

胡發韜指出，農場的梅花主要分布於南谷的松林大道、醒獅園、桃花莊、臨溪步道等地；其中，又以松林大道、醒獅園栽種數量及品種最多，漫步其中，梅花芬芳，滿袖盈香。每當花季來臨時，3種色系的梅花競相綻放，繽紛花海在藍天白雲襯托下，交織出美麗畫面。

另外，蔣公行館、別館前的兩株白梅，則是農場內最年長的老梅樹，被譽為武陵農場的梅王與梅后，是武陵賞梅季必訪的景點之一。