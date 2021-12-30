今年受到疫情衝擊關係，雙北地區外送量大幅攀升，其中以天母表現更是突出，外送平台《有無外送》特別於2021年歲末之際，統計今年天母外送餐廳訂單，最高前三大異國料理餐廳，第一名是〈LA PASTA 義麵屋〉，其次依序為〈Eddy’s Cantina 艾迪墨西哥餐廳〉和天母北路〈SNAIL蝸牛義大利餐廳〉。

《有無外送》屬信義房屋相關企業，是全台首間本土美食外送平台，2016年起即在天母地區服務，在店家合作上著重當地社區口碑餐館，也因此該外送排行榜同時也是在地特具口碑餐廳。

有無外送表示，從異國料理外送單統計數據來看，人氣最高的前三名餐廳均是消費者好評餐廳，〈LA PASTA 義麵屋〉是天母地區義大利餐廳首選、〈Eddy’s Cantina 艾迪墨西哥餐廳〉主廚是墨西哥裔加拿大人，而〈SNAIL蝸牛義大利餐廳〉，在google有超過1000則的評論，評分也高達4.6分。

高居有無外送量排行榜第一名的〈LA PASTA 義麵屋〉，是天母義大利餐廳名店，多次入選「全台TOP 10義大利麵」。有無外送指出，該餐廳老闆出身五星飯店，長期受到大飯店中餐飲流程的工作薰陶，對於食材及醬料的製作非常講究衛生及真材實料。店內所用之奶油及奶製品皆由歐洲原裝進口，橄欖油亦採用原裝義大利進口品牌，並每日進貨最新鮮的各式海鮮，烹調過程強調決不添加味精及防腐劑。

疫情使外送爆量，《有無外送》公布2021年天母前三大人氣異國料理餐廳。(圖/信義房屋提供/拍攝於疫情前)

排行第二的天母東路上的〈Eddy’s Cantina 艾迪墨西哥餐廳〉主廚艾迪 (Eddy Gonzalez)最熱門商品是「塔可 (TACO) 」的組合，所有的餅皮都是現點現做。包覆起司、肉泥的「墨西哥薄餅 (Quesadilla) 」跟特有的「迷你豬肉小漢堡 (CarnitasSliders) 」，是許多顧客常點的美食。

〈SNAIL蝸牛義大利餐廳〉雖是第三名，在google有超過1000則的評論，顯見其高人氣。店內首推「牛肝菌菇松露燉飯搭炭烤牛肉」，使用來自北義的義大利米，口感上吃起來帶有米心感，與一般的燉飯風味完全不同，加上獨特松露味混合牛排的肉香。

在歲末年終之際，尤其是朋友家庭聚會頻繁的期間，《有無外送》特別精選排行榜內的八家天母高人氣餐廳，包含LA PASTA義麵屋、Eddy’s Cantina 艾迪墨西哥餐廳、SNAIL蝸牛義大利餐廳、金蓬萊、圓心遠川滬料理、洪樓、塗姆埔里小吃、紅瓦厝等中西式不同的料理，提供新用戶「滿800折400」的獨家優惠，活動時間則從2021年12月25日到2022年1月31日止。

● LA PASTA義麵屋-天母店外送訂餐

地址：台北市士林區天母東路102號

官網：www.lapasta.com.tw

● Eddy’s Cantina 艾迪墨西哥餐廳外送訂餐

地址：台北市士林區天母東路63號

● SNAIL蝸牛義大利餐廳外送訂餐

地址：台北市士林區天母北路60號