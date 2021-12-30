後壁菁寮老街人車爭道情形嚴重，地方建議建置停車場引導牌面。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

後壁區公所規畫菁寮國小、德馨宮及富貴食堂對面等3處停車場；另公告後廍外環道在例假日及國定假日8時至18時，開放雙向路邊停車。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

電視劇「俗女養成記」拍攝場景在台南壁菁寮老街，因為戲劇熱播，吸引人山人海的劇迷朝聖，不過菁寮老街路幅狹窄，道路呈現不規則狀，大小客車一夕之間大量湧入，常有人車爭道情形；地方建議，可提前在上游路口設置明顯的停車場引導牌面等，讓行車動線避開遊客聚集處。

為解決菁寮老街停車問題，後壁區公所規畫菁寮國小、德馨宮及富貴食堂對面等3處停車場；另外，公告後廍外環道在例假日及國定假日8時至18時，開放雙向路邊停車，而南84線、82線路邊白線外得緊靠路邊停車。

當地商家表示，不少外地遊客會使用導航到菁寮老街，找不到停車位或發現不得臨時停車後，才又繞出去找適當停車位，也因此，雖然停車問題有改善，但人車爭道情形仍持續存在，帶團導覽時，隨時得提醒遊客注意旁邊車輛，建議應設置顯眼的停車場引導牌面或標明「再往前幾公尺就到老街」等告示牌。

後壁區公所回應，每逢連假前，公所人員例行到現地勘查交通等情況，一直滾動檢討改進，針對人車爭道情形；公所坦言，之前曾規畫設置限行人行走的專用道，但道路兩側都是攤商，若設行人專用道，可能影響商家做生意，為改善情況，會陸續增設停車標示和步行距離。

接近元旦、春節等連假，警方也籲請民眾注意，南85線1.7公里至2.2公里處為機車道，禁止路邊停車、路口10公尺範圍內禁止臨時停車；另外，民眾停車不得占用車道，以免受罰。