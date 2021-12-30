台鐵一輛普悠瑪列車，今日下午2時半駛抵台東池上站，有乘客發現攜帶的行動電源起火引發騷動，所幸自行拿滅火器撲滅，但列車也因此誤點2分鐘開車。

台鐵局說明，池上站14:32通報422次普悠瑪於14:32準點到池上站，第4車後端有1旅客背包內行動電源不知原因起火(自燃)，旅客立即以滅火器將火撲滅，無人受傷，14:35晚2分開車，無影響其他列車。