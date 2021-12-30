普悠瑪上乘客行動電源突起火 池上站誤點2分 16:372021/12/30 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵422次普悠瑪發生旅客行動電源起火意外，在池上站誤點2分鐘。（非當事列車。資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵一輛普悠瑪列車，今日下午2時半駛抵台東池上站，有乘客發現攜帶的行動電源起火引發騷動，所幸自行拿滅火器撲滅，但列車也因此誤點2分鐘開車。 台鐵局說明，池上站14:32通報422次普悠瑪於14:32準點到池上站，第4車後端有1旅客背包內行動電源不知原因起火(自燃)，旅客立即以滅火器將火撲滅，無人受傷，14:35晚2分開車，無影響其他列車。 30萬戶大停電 住商可扣減電費不到4元 南迴鐵路電氣化1周年 背包客高雄到花東快易通 #池上 #行動電源 #起火 #普悠瑪 #誤點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵新富車站旅客落軌 普悠瑪號撞上當場死亡 17:152021/12/30 社會 變電所起火雙北30萬戶大停電 台電：目前僅剩這兩區未復電 11:282021/12/12 生活 貨輪載上億元遊艇 運美途中起火燒毀 航港局將調查事故原由 20:112021/12/12 社會 台鐵自強號卡汐止五堵間 南下列車大誤點 通勤族快瘋了 07:492021/12/10 生活 公司玩千元交換禮物 同事拿「5歲娃娃」全場傻眼批：噁心 13:012021/12/21 生活 池上冠軍米選拔賽 農友吳阿森奪下米王寶座 17:062021/12/17 寶島 浴室堆放年節金紙火警 金門民宅2樓燒到3樓 13:162021/12/20 社會 小貨車送貨去國訓中心慘起火 車上舉重器材全燒光 14:492021/12/22 社會 台東卑南族普悠瑪部落猴祭登場 空中灑糖孩童瘋搶 18:212021/12/18 生活 行人闖平交道遭撞當場死亡 中壢-埔心恢復雙向通行 17:462021/12/15 生活 車輛起火燃燒毀損 投保「車體險」有保障 22:322021/12/28 財經 生活熱門新聞 上百名胸痛病患擠爆門診 醫：90％都打這款疫苗 - 生活 波蘭正妹吃台灣早餐噴200元 爸搖頭罵：克制一點 - 生活 醫爆百人打BNT後胸痛就醫 指揮中心回應了 - 生活 印度神童恐怖預言又中！這兩國嚇到 下波災難時間點曝光 - 生活 下班注意！台鐵旅客落軌死亡 「富岡-湖口」雙向列車延誤 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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