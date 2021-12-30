台東天后宮30日宣布明年元宵節重頭戲陣頭和神明遶境祈福活動將如期舉行。（本報資料照片）

台東天后宮30日宣布明年元宵節重頭戲陣頭和神明遶境祈福活動將如期舉行，並自2022年元旦早上10時開放宮廟報名並自2月5日截止；天后宮提醒，參加遶境宮廟人員必須完成疫苗施打，報名時必須攜帶小黃卡證明才可參加遶境。

元宵遶境是台東重要的宗教民俗傳統文化，往年新春元宵假期吸引許多本地及全國遊客熱情參與；今年年初受到新冠肺炎疫情影響，台東縣長饒慶鈴與台東市長張國洲1月到天后宮、玄武堂等宮廟協調，超過1甲子的地方盛事首度停辦，部分改採線上直播。

主辦台東元宵節遶境的天后宮表示，明年元宵節陣頭和神明遶境如期在明年農曆1月15和16日（國曆2022年2月15及16日）舉行，自2022年元旦上午10時在天后宮舉行發送報名表，如未接到通知的宮廟也可以參加並領取報名表。

天后宮說明，今年計畫舉辦2天遶境，第2天進廟，考量新冠肺炎疫情，因此必須配合政府的防疫措施，如疫情嚴峻，最壞的決定是停辦，因此請各報名隊伍必須隨時注意主辦單位未來宣布的消息。

天后宮強調，活動重點包括報名至2022年2月5日截止、2月11日抽籤；報名費每隊新台幣1萬元，配合評審發獎金給各隊；依政府防疫規定報名者要影印小黃卡以證明施打過疫苗，才能參加遶境。另外，隊伍不得隨意放炮，路線上不得設臨時壇等。

據了解，天后宮是台東唯一由政府興建的「官廟」，1933年喬遷落成典禮，為了祈求國泰民安，於是舉行天后宮媽祖遶境活動，後來活動延續至每年的元宵節，天后宮都會舉辦神明遶境祈福。