「幸星娛樂」藝人齊聚拍攝年曆照。（幸星娛樂提供）

洪小鈴今年大小銀幕都有所斬獲。（幸星娛樂提供）

邱昊奇人生轉彎成了表演老師。（幸星娛樂提供）

「幸星娛樂」每年都會帶領旗下藝人拍攝年曆照，洪小鈴、曾少宗、王渝萱、張家慧、楊銀豪、邱昊奇、鍾政均、林孫煜豪日前在疫情解封後齊聚一堂，展開年曆拍攝。因當時疫情尚不穩定，拍攝一切從簡，大型露營平台「露營樂」大力贊助趕工加建8座帳篷，讓幸星們可以避開遊客安心拍攝。

洪小鈴今年大小銀幕都有所斬獲，在電影《瀑布》中客串演出，戲劇方面主演大愛新戲《一路芬芳》首次挑戰台語演出，她在劇中憑著憨膽嫁進台語家庭，傻氣個性與她私下如出一轍。熱愛運動的她，日前趁工作空擋，重回自由潛水懷抱，她笑喊：「1年多前沒考過自由潛水，以為都忘光，但之前去室內深水池練習，順利下潛到11米，覺得又驚又喜。」未來她還有戲劇作品《正義的算法》、《良辰吉時》等，預計明年上檔與觀眾見面。

文青男神邱昊奇日前演出五月天跨年演唱會影片，讓許多人相當驚喜，今年的他因緣際會，從演員晉升為表演老師，舉辦工作坊分享自己創作過程與練習，獲得許多感動，「我很感謝像這樣的工作坊，能在給與指導與分享的同時，使自己的視野遼闊、柔軟。」

年僅22歲的王渝萱今年以《該死的阿修羅》拿下金馬獎最佳女配角肯定，自然演技被業界大讚是最強新生代演員。談及拿獎後的生活，她笑喊沒有太大差別，就讀北藝大大一的她，回歸「半工半讀」生活，下課就趕去工作，工作完還要趕回學校跟同學拍作業，很感謝願意配合她上課時間的拍攝單位。

林孫煜豪因演出《三隻小豬的逆襲》討喜弟弟一角，人氣再度攀升，戲外他與賴雅妍、謝佳見也培養出好交情，常相約爬山打羽球聚餐，讓他滿足直喊：「真的好像多了一群家人。」

曾少宗今年在Netflix影集《比悲傷更悲傷的故事》飾演深情牙醫，收穫眾多影迷；在時代劇《茶金》中扮演扮演大男人性格的經商人，雖是小反派，但因復古扮相俊美，講話直率，反讓許多影迷直呼有魅力、很man。他透露近期為了鍛鍊身體跟心智，開始練習滑龍舟。他前陣子剛完成影集《接招吧！製作人》拍攝，劇中有外型及表演上的大突破，相當期待粉絲的反應。

歌手出身的鍾政均，近年跨足演員，演出多部HBO、Netflix等國際平台影集，今年首次登上台中國家歌劇院演出大型音樂舞台劇《徽因》，重圓歌唱夢，同時間還會有三部今年出演的影集，預計會在明年跟大家見面，算是收穫滿滿的一年。

張家慧先前因結婚生子淡出演藝圈，但她難忘表演熱情，重回女演員行列。身為處女座的她，為了恢復纖細體態，在3個月內體脂成功降到18％，更因此出了新書《健美書動吃瘦！女神養成提案》，晉升作家行列，跟粉絲分享健康瘦身方法。她除加強體態外，一復出就收穫各界邀約，在影集《逆局》中跟溫昇豪飾演擁有秘密的夫妻，電視劇《無神之地不下雨》中演出一個愛子心切的媽媽，更客串電影《一杯熱奶茶的等待》，演出男主角媽媽，被大讚：「這是最美媽媽沒有之一。」

華裔德國人的楊銀豪，因語言關係多以拍攝MV、廣告為主，今年因疫情許多拍攝停擺，他卻因禍得福，許多廣告商因無法拍攝選擇續約，讓他一個月內收入高達六位數，成為公司內的廣告小天王。