手機、電腦、平板對現代人來說是不可或缺的3C產品，上班整天盯著電腦螢幕，下班滑手機、平板紓壓，除了睡覺時間，我們的日常生活幾乎離不開螢幕，用力過度容易造成痠澀疲勞、焦點模糊，維護晶采生活的關鍵，在於降低與螢幕接觸的時間，秉持3010法則，使用30分鐘，休息10分鐘，並透過飲食補充葉黃素、玉米黃素等必備保養，守護水漾目光，在新的一年，給自己全新的晶采。

金盞花是許多葉黃素產品的萃取源。(示意圖／旺中文化傳媒提供)

葉黃素是一種人體無法自行合成的天然類胡蘿蔔素，需要透過食物來補充，像是菠菜、綠花椰菜、胡蘿蔔、豌豆、金盞花等植物中都有豐富的葉黃素，「超級站金盞花萃取葉黃素膠囊」嚴選5大晶亮法寶「葉黃素、玉米黃素、山桑子、黑醋栗、紅景天」，採用德國大廠萃取的金盞花葉黃素，搭配保養小幫手玉米黃素，以國際認證的黃金比例配方，10mg葉黃素：2mg玉米黃素打造，還原清晰畫質，維持水潤有神，無論是學生族、3C族、低頭族、上班族、銀髮族都適用。

山桑子有植物界的藍寶石美名，是地球最古老的植物之一，富含維生素C、花青素，豐富的營養成分使它有超級食物之稱；黑醋栗果實含有人體所需的18種胺基酸，花青素的含量是藍莓的2倍以上，保護力更是水果之首；紅景天是康熙皇帝御筆親提「仙賜草」之名的神奇藥草，暢通體內循環、加速營養素吸收，滋補元氣。

超級站金盞花萃取葉黃素膠囊採用國際認證黃金比例配方。(圖／超級站提供)

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。(賴韻如/台北報導)

──────────────────────────────────

超級站金盞花萃取葉黃素膠囊

免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00