「防疫旅館比醫院危險」 柯文哲：員工沒打滿2劑疫苗要罰

台北防疫旅宿爆出三個確診案例，台北市長柯文哲直言，防疫旅館比醫院還危險，他已通知觀傳局下令北市防疫旅館，所有人員沒有打滿兩劑來上班要處罰，打滿兩劑超過五個月又沒有打第三劑的也是要處罰，但怎麼罰要再想想看。

柯文哲表示，現階段看起來防疫旅館比醫院還危險，全北市醫院確診64個，但是都是確診，反而好防備，現在住防疫旅館，每天入境這麼多，誰有感染、誰沒感染，反而不清楚。

柯文哲說，就防疫上來講，防疫旅館比醫院麻煩，醫院都是看得到的敵人，防疫旅館敵人是誰不曉得，因此防疫旅館防疫需求一定要嚴格升級。

柯文哲表示，他已通知觀傳局下令北市防疫旅館，所有人員沒有打滿兩劑來上班要處罰，打滿兩劑超過五個月又沒有打第三劑的也是要處罰，「但要怎麼處罰，我們再想想看。」防疫旅館比醫院重要，所以要求人員疫苗打滿。

柯文哲強調，人員訓練也會重新檢查一遍，比方說，工作人員不准碰門把，一個人碰好幾個不行，所以門外要分乾淨區、汙染區，送東西要從乾淨區，垃圾要放汙染區，再來是空調，關於旅館有三例確診，空調系統要再研究，會找冷凍空調公會會同醫療人員，重新制定北市防疫旅館空調標準，「有可能會限制，不是你想成為防疫旅館就可以當防疫旅館」。

柯文哲說，打疫苗要PM制，市府最多是抽查，每個旅館負責人市府會去抽查，工作人員沒有打滿兩劑，就認定違法傳染病防治法，打滿兩劑買五個月沒有打第三劑也不行，旅館負責人自己管，北市府去是抽查，抽查抓到要處罰。

台北市副市長黃珊珊表示，我們也很想打，但很多時間還沒到五個月，都造冊好了，時間一到就會要求先打，如果五個月時間不能改的話，不是他們不打、是還不能打。