東森(2614)下午舉行法說會，董事長廖尚文說，這一年來業績表現相當不錯，除了倉儲事業部穩定外，轉投資也出色，推升前3季EPS達1.18元，已超越去年全年度的表現，未來新媒體及新零售是兩大核心，如何去發揮線上線下的融合，包括數據和行銷的整合等，相信會發揮更好的效果，明年展望會比今年更好，而旗下的零售也好、媒體也好，規劃上市的腳步不變！

廖尚文指出，公司轉投資特別是持有2成以上的東森購物前3季獲利也遠遠大於去年全年度，業績十分漂亮；媒體部門擺脫過去虧損很大的陰霾，現在僅有一點虧損，期待明年會開始獲利；寵物店營運未來也是非常重要的獲利來源之一；在戶外廣告目前規模不斷擴大，帶來的效益越來越大，這部分是可以很快看得到效益的。

副總馮蘭英指出，公司未來發展的雙核心包括新媒體及新零售，未來會積極擴大異業合作，希望帶動營運更上一層樓，希望明年會有更好的成績。東森將運用集團整合資源的力量，積極擴充電商銷售平台及通路、全方位發展自營產品及OMO線上線下導客服務，有效整合新零售與新媒體，運用消費科技，發展東森新經濟。

東森國際倉儲事業雖受COVID-19疫情、極端氣候及大宗穀物貨櫃運輸影響，每年營運量互有升跌，2021年大宗穀物以貨櫃進口之比率仍高達24%，不過，倉儲事業持續透過設備汰舊換新提高營運效率，致力於提升服務品質，維持營收及獲利穩健。

東森購物前3季獲利出色，EPS達15.79元，超越去年全年度的表現，續創歷史新高，目前東森幣發行已超越203億，未來將透過東森幣與外部異業合作，擴大東森生態圈，在線上線下規模持續擴大下，強化物流倉儲的能力，以及AI數據的精進，並將結合新媒體等優勢，擴大銷售。