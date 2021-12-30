KPMG安侯建業執行董事張芷表示，我國目前允許自然人承購農地作農業使用，若符合一定條件者還可適用遺贈稅、土增稅、房地合一稅等免稅優惠。惟座落農地的農舍無法適用租稅優惠，不僅移轉需課遺贈稅，買賣農舍屬財產交易所得，也需計入個人綜所稅課稅。

在遺贈稅方面，依遺贈稅法規定，農地因繼承或贈與可免徵遺產及贈與稅，但必須同時符合三項要件，包括贈與或繼承對象必須是民法第1138條所訂繼承人或受遺贈人、該農地必須取得農業用地作農業使用證明書、該農地自遺贈後五年內仍須做農業使用，如有違反，國稅局將追回遺贈稅。

在土增稅方面，我國土地稅法第39條規定，作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，可申請不課徵土地增值稅，但必須同時符合三大要件，包括該農地為農業使用、必須取得農業用地作農業使用證明書、移轉對象為自然人。

而房地合一稅負部分，依所得稅法第4條規定，若為2016年後取得的農地，只要符合農業發展條例規定為免課土增稅者，同樣免課房地合一稅。若為2016年以前取得農地，則交易所得免課所得稅。