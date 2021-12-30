今(30)日14時47分發生規模5.4有感地震，震央位於台灣東部海域，北部明顯有感。曾發表「下雨地震說」的藝人「炎P」炎亞綸又被不少網友想起，而炎亞綸也不負眾望在臉書上開示，說明入冬之後之所以會地震頻繁的原因，笑翻一票網友，連不少「藍勾勾」大咖都來留言，直說：「地質學權威開示，先朝聖」。

炎亞綸今(30)日下午15時多在臉書發文說：「入冬之後地震頻繁，我想是因為連日低溫造成土壤乾裂，以至於地震頻發。」還括號補充：「（我不尷尬，尷尬的就是地質系同學！）」當即引來一票「藍勾勾」大咖留言，如「DailyView 網路溫度計」就說：「感謝大師！！(小)編已手刀筆記」，「李明川」說：「可否下次先發通知給我」，「布萊N 機票達人」則說：「多謝大師開示，唯一推崇地理界權威」，笑翻一票網友狂點讚。

網友知道「地質權威炎P」發文了，也紛紛來「朝聖」表示：「炎老師就是地震教主，你說的都是對的」、「原來是這樣！感謝炎P開示」、「關於地震這方面，只要是炎亞綸說的我都覺得非常可信」、「根本就是被演藝圈耽誤的地質學專家」、「地質學權威開示，先朝聖」、「以前只覺得炎亞綸帥，現在發現不但帥還有尊嚴、有智慧，越來越喜歡了。」人氣強強滾。

兩個月前的10月24日下午1時11分左右，台灣東北部地區也曾發生6.5有感地震，炎亞綸當時在臉書發文寫道：「我來問大家還好嗎最適合不過了」，網友都留言「地震就會想到炎P，地震=炎P了」，有網友還稱讚「世界怎麼跟得上炎P」，炎亞綸笑回「真的，我都跟不上我季(自)己了」，美女主播蔡尚樺還曾來留言詢問：「想請問炎P這次地震是什麼原因造成的」，炎亞綸則風趣回答：「只會有一種理由，帥到地震」。