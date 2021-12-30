新光三越會員點數新制skm points明年1月1日起上線，為犒賞逾267萬會員，趁明年1月31日點數到期，元旦起除既有點數直接翻3倍，單筆消費滿100元贈3點，全新加入貴賓卡會員立獲888點，首10日天天下午1時扣100點起，可兌換萬杯手搖飲、千張新光影城電影票，且首創扣888萬點可兌換TOYOTA百萬名車；期間每周扣10點還可抽宏佳騰機車，最後一周壓軸抽超過200萬元的賓士。

新光三越skm points全新上線，明年元旦起「我不是胖虎」系列8款獨家限量贈品，扣300點起可兌換；首10日加碼兌換PGO Ur1 Plus機車。（郭家崴攝）

1月1日至10日天天下午1時，扣100點起除手搖飲、電影票，還有扣3000點換台南謝宅老字號零食箱、6萬點換iPad 64G Wi-Fi、30萬點換虹夕諾雅谷關飯店、888萬點換百萬名車TOYOTA RAV4 hybrid尊爵款。1月1日至31日期間周周扣10點可抽3台宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport，共12台總值超過百萬元，最後一周壓軸大獎是價值超過200萬元的Mercedes–Benz C–Class 180。

1月1日至31日期間周周扣10點可抽3台宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport（圖），共12台總值超過百萬元，最後一周壓軸大獎還有價值超過200萬元的Mercedes–Benz C–Class 180。（新光三越提供）

且首度邀到網路人氣插畫家不二馬大叔，以身材圓潤微胖又帶點厭世表情與貓派個性的「我不是胖虎」打造全台獨家限量的會員專屬好禮，扣skm points 300點可兌換「不二馬大叔–胖且開心帆布提袋」、扣888點可兌換「虎氣全部收 束口袋」、扣1350點或扣30點+139元可兌換「吸好吸滿 陶瓷杯墊」、扣3700點或扣30點+399元可兌換「擋風擋雨 摺疊雨傘」、扣8000點或扣30點+810元可兌換「熱情不減 保溫瓶」或「愛的抱抱 暖手枕」等。

1月1日至31日期間周周扣10點可抽3台宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport，共12台總值超過百萬元，最後一周壓軸大獎還有價值超過200萬元的Mercedes–Benz C–Class 180（圖）。（新光三越提供）

此外，這次扣點兌換的範疇較往年更擴大，包含春節獨家日本伴手禮、APPLE周邊商品、化妝品、家電等各店百款燒點夯品，和兌換美髮、護膚、按摩、餐飲美食等各式服務體驗。

春節獨家日本伴手禮包括扣1000點換東京芭娜娜香蕉、扣3000點換楓糖男孩、5000點換Baked Mallow烤棉花糖甜餅／Press Butter Sand黑巧克力焦糖奶油夾心餅、扣1萬5000點換毛乃舍高湯禮盒。

明年1月1日至10日於指定日期下午1時起，扣100點可兌換手搖飲，台北信義新天地是春水堂。（新光三越提供）

扣1000點換台北信義新天地限量的好男人理容院理髮體驗券或小春秋按摩體驗券、扣1萬點換台南新天地限量的煙波飯店–台南館豪華家庭房住宿券、扣3萬點換台中中港店限量的DECORE尊寵護膚活動90min或GUERLAIN 尊寵護膚活動90min等各式服務與體驗。

明年1月1日至10日於指定日期下午1時起，扣100點可兌換新光電影票。（新光三越提供）

明年1月1日至10日於指定日期下午1時起，扣3000點換台南謝宅老字號零食箱。（新光三越提供）

明年1月1日至10日於指定日期下午1時起，扣30萬點換虹夕諾雅谷關飯店。（新光三越提供）