推廣體育文化不遺餘力的永慶房屋，熱情贊助第一屆「Will Power慈善公益籃球賽」，以實際行動支持年輕學子追逐夢想，讓在場上全力以赴的運動員，有永慶的力挺相助！近期Will Power發起了全台首創公益義剪之旅，走訪33所國高中，免費幫體育班的學生們剪頭髮，由匠好帥男士髮藝設計師吳宴琦展現高超的髮藝技術，讓學生們以最帥的造型上場比賽。

Will Power發起公益義剪之旅，走訪台灣的國高中免費幫體育班的學生剪頭髮。(圖/永慶房屋提供)

Will Power義剪活動 替每位運選手剪出最帥的造型

義剪之旅足跡遍佈雙北市、桃園市、台中市，設計師吳宴琦從國中就開啟了她的美髮設計之路，並持續擴大專業，學習美容師、新娘秘書等新技能，更將專長結合公益，過去曾在養老院、孤兒院進行免費義剪，以自身力量幫助他人。

吳宴琦設計師分享：「能夠把興趣當作專業是件幸福的事，同時也想付出更多回饋社會！我十分認同Will Power的理念，因此決定一起展開這趟義剪之旅。在與學生接觸時感受到他們的認真與純真，即使資源有限，但對自己喜歡的運動依舊全力以赴，不斷精益求精。學生彼此間就像家人一樣感情深厚，這些溫馨的交流是義剪帶給我最大的感動與收獲！」

吳宴琦設計師參與Will Power 義剪活動，將專業結合公益以自身力量幫助他人。(圖/永慶房屋提供)

你的全力以赴永慶力挺相助！ 第二屆Will Power籃球賽即將展開

永慶房屋推廣運動文化不遺餘力，除了年年舉辦籃球、羽球及壘球三大運動賽事，今年受到新冠肺炎疫情影響，改舉辦創新的《疫起健康，打造永者Body》健走競賽，鼓勵員工培養強健的體魄，打造「聰明工作，健康生活」的幸福職場環境。

此外，永慶房屋也持續支持許多校園運動賽事及球隊，包括天母國小足球盃、福林國小棒球賽，更贊助世新大學男子籃球隊獎學金，讓運動員可以無後顧之憂朝目標邁進。值得一提的是，第二屆的「Will Power慈善公益籃球賽」也即將於1月6日開賽，相較於第一屆規模更為盛大，吸引超過25所學校報名參賽，本屆賽事將由永慶慈善基金會大力贊助，為培養更多優秀的運動員、推廣台灣運動風氣盡一份心力。