運屍畫面曝 碩士女開路找棄屍地 遺體掛男友機車右腳伸出

台中市發生弒父人倫悲劇，震驚社會，在國小擔任警衛57歲的江姓男死者，疑反對大女兒和張姓男友交往，且女兒常伸手要錢，導致父女感情不睦。江女和男友26日深夜趁父親從學校下班，在校外等候，雙方口角後，張男涉嫌持鎯頭殺害江父致死，並將遺體趴在龍頭上，冷血運屍畫面曝光，令人不寒而慄。

監視器畫面顯示，江女和張姓男友2人，各騎1部機車，張騎著江男機車載著屍體，江女騎乘原本2人騎去的機車，從大里區出發往太平區山上方向，最後在途中經過1間土地公廟，最後找到棄屍地點，並將江父的遺體丟棄於黃竹里山區，隨即離開現場。

當時張男將江父殺害後，把其遺體「掛」在機車龍頭，江父兩手垂下，趴在龍頭上，當機車前進不久，遺體右腳隨即滑落到地面一直拖行，江女則是騎車在前張男在後，運屍過程，2人面無表情，相當冷血；警方獲報後，並尋獲該機車遭棄置於山區路邊，且腳踏墊染有血跡，發現江姓長女及其張姓男性友人涉有重嫌，依殺害直系尊親屬罪嫌將犯嫌移送偵辦。