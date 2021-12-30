曾賣過雞排、做過潮牌服飾店與眼鏡行店員，甚至還當過竹科工程師，最後范婷婷進入房仲業工作至今。從信義房屋轉換到永慶不動產竹北縣三展義加盟店的她，除了迎來人生收入新高點，下班後還有時間培養個人興趣，這些都可以歸功於永慶房產集團的聯賣制度，快速促成交易，讓自己在工作與生活上都獲得更大的滿足與成就。

資訊管理系畢業的她，為了想讓媽媽過好日子，有穩定收入使家人安心，2013年進入竹科擔任工程師，不過還不滿一年就因為工作壓力過大、身體出狀況而離開園區。

之後，進入傳直銷業、並擔任激勵課程的助教，那一年范婷婷的收入只有20萬左右。最後媽媽幫忙投了房仲業的履歷，但不想從事房仲工作的她，前面幾家公司的面試都刻意略過，直到最後一家為了不讓媽媽失望才去面試，結果被信義房屋錄取，從此展開房仲職涯。

新竹區業績第一名 轉戰永慶不動產收入創新高

在信義房屋服務期間，拿過商圈新人王、龍虎榜、百萬業績經紀人、單月業績兩百萬經紀人等獎項！最高紀錄是單月拿下成交王跟業績王的雙料肯定。范婷婷回想：「2019年，我是新竹區業績第一名，當時職級已經是專案經理的第二等。」

但是當年的年收入，竟讓范婷婷準備跟媽媽一起搬去住而買的預售屋，還要再將近一年才存得到40萬元尾款，「那時候其實覺得很難過、很慌張，所以後來才決定放手一搏，出去拼拼看。」范婷婷苦笑著說。

范婷婷主動與永慶不動產竹北縣三展義加盟店的團隊聯繫，就是因為看到主管群都是前東家的店長，她表示，其中一位正是自己的房仲啟蒙店長林駿良。她笑說，「重點是，工作上有更多的彈性，能賺到更多錢，卻不用犧牲生活品質，為什麼不？！」去年四月進入永慶不動產竹北縣三展義加盟店，第一個月就賺到了一度以為要存一年的40萬元！今年三月更完成自己在竹北買第二間房子的人生目標。

永慶房產加盟四品牌可跨店、跨區、跨品牌的深度聯賣制度，大大提升作業效率，進而輔助案件快速成交，達成團隊績效。(圖/永慶不動產提供)

讚嘆集團聯賣力超威 2021業績挑戰「超標」

進入永慶不動產20個月時間，已經拚出1300萬元業績！范婷婷表示，光是去年下半年的收入，就已經站上250萬元大關，超越自己在前東家最認真的那一年，現在更不斷寫下人生收入的新高數字。原本今年業績目標是800萬元，不過目前看來沒問題，因此勇敢將業績目標上修到1000萬。

除了來自老客戶的支持，讓自己的成交規模越來越大，業績屢創新高，再加上來自集團的強大後援，包括行銷宣傳與科技工具的輔助，都能為業績增加動能。范婷婷表示，之前在前東家，從接到委託到開始銷售，最快也要3天；現在同樣步驟都沒少，但是最快1天就能上架銷售，然後當天就成交，可以接著去衝刺其他案件。

范婷婷分享，新竹地區房市正熱，自己八月剛完成人生第一件不看屋出價，同時也是獨立完成金額最高的案件，現在新委託案上傳聯賣系統，透過永慶四品牌聯賣，成交速度超快。「自己就接過才剛放上聯賣系統，台慶不動產友店來配案，看完就出價，當天敲定簽約，這是我覺得最WOW的地方。」

為自己爭取更寬廣的舞台！范婷婷加入永慶不動產竹北縣三展義加盟店業績一路上揚，20個月已經拚出1300萬元。(圖/永慶不動產提供)

幫助別人、成就自己 一步步豐富精彩人生

范婷婷表示，因為之前長期處於工作的競爭狀態中，因此離開前東家之後，花了20多萬投資自己去上成長課程，最大收穫就是內心層面的成長，知道自己要什麼。「在信義房屋之前，都不太知道自己到底要什麼？我只知道要完成媽媽的期望，要賺到錢、有穩定的收入，一路晉升從主任、專案經理，然後拿第一名，都是為了讓我媽可以以我為榮。」

聽見內心的聲音，她知道「幫助別人」能讓自己快樂，過去是公司制度要求，現在卻是因為想要團隊共好，因此接到新進同事遇上困難打來的電話，可以更坦然分享內心的想法，也樂於幫助同事達成百萬業績，在工作上也間接產生不小的助力。

現在，范婷婷除了收入開創人生新高外，因為下班後有了許多自由時間，開始學習彈吉他，她大笑說「因為覺得彈吉他很帥！」此外還養了2隻貓，做了很多想做的事，接下來她希望自己每天都能去健身，彌補以前因為太晚下班無法去運動的遺憾。

面對未來，她期待有一天也能成為股東、管理者，才能專職協助新進同仁把客戶服務好、開創業績。如果有能力的話，甚至打算幫媽媽開一間咖啡館或餐酒館，一步步實現夢想藍圖。