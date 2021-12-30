康橋各校區共捐出1150萬餘元給創世基金會、台灣優質生命協會、南迴基金會和世界展望會。（康橋國際學校提供）

康橋各校區共捐出1150萬餘元給創世基金會、台灣優質生命協會、南迴基金會和世界展望會。（康橋國際學校提供）

康橋各校區共捐出1150萬餘元給創世基金會、台灣優質生命協會、南迴基金會和世界展望會。（康橋國際學校提供）

康橋國際學校自2011年起，每年都會與不同的公益團體舉辦行動勸募活動，今年受到疫情影響改為線上勸募，學生們仍卯足全力，不論是拍攝宣傳影片、簡報，都是為了公益盡一份心力，康橋各校區共捐出1150萬餘元給創世基金會、台灣優質生命協會、南迴基金會和世界展望會。

康橋國際學校表示，每年11月，康橋孩子都有一項「行動勸募」的超級任務，是要把在社會上的愛心集中起來，聚焦品格關懷社會弱勢的課題，參加對象小學三年級到十二年級學生，憑著自己的能力和熱情，彼此鼓勵，共同投入志工活動，學習傾聽社會的聲音和培養同理心。

服務學習是一份非常務實，貼近社會，融合同理心，與表達力、行動力的任務，勸募活動則讓學生體驗這些精神的總和。康橋表示，年年持續有熱情學生參與，並且年年增加中。

新店秀岡、青山及新竹校區以「創世救生命，優質助樂齡『Our Lives』」為主軸，關注弱勢家庭的需求，共募到逾950萬元給創世基金會及台灣優質生命協會。林口校區則以「疫起綻放愛心．迴展台灣希望」為主題，為迴基金會和世界展望會募得逾200萬元。

康橋國際學校表示，不同於以往的行動勸募形式，考量到防疫優先，首次取消實體街頭募款，規畫線上募款，讓公益活動不受限。透過學生在數位、網路平台和電話推廣的宣傳，在保護自身安全前提下，持續關懷社會與實踐，滋養成為世界公民。

行動勸募已經是一個跨校區、跨領域的學習活動。從中學學生會主動發起勸募活動，到小學部學生從英文專題延伸出對社會團體的關懷議題，學校安排一系列教育意涵，為的是讓學生化被動為主動，歷經成長中必學習的公益活動課題。

此外，康橋行動勸募正逢20周年校慶，特別舉辦《康橋雙十築夢踏實．20天線上公益路跑挑戰賽》，邀請校內外學生、家長與師長們一起為公益路跑，公益路跑的報名費，全數捐給「創世基金會」，一起散播更多的愛給需要的人。