即將進入新的一年，2022年想許下哪些新年願望呢？青春美麗，是每個年齡的女性都嚮往擁有的，送給自己一份青春美麗的禮物，亮麗迎接新的一年吧，外敷保養要顧到，吃的保養也不可少，女人的紅寶石「蔓越莓」，一次滿足養顏美容、私密保養。

蔓越莓擁有A型前花青素，能改變細菌叢生態，解決私密困擾。(示意圖／旺中文化傳媒提供)

蔓越莓含有豐富的A型前花青素，花青素分為A型與B型，兩者保護力相差數十倍，A型前原花青素是食物中極為稀少的營養素，僅有少數食物擁有，且A型前花青素比B型花青素更不容易被人體所分解，能改變細菌叢生態，解決私密困擾。除了珍貴的花青素，蔓越莓中也還含有豐富的維他命C，維他命C是人體必備營養素，能協助調節多種人體生理功能，促進膠原蛋白的形成，保持青春美麗。

但蔓越莓果實酸度高，難以當作一般水果日常食用，製作成料理往往增加不少糖分的負擔，超級站選用國際知名、歷史悠久的美國蔓越莓萃取物原料大廠，採用非基因改造原料，並使用50:1的高濃縮技術精煉萃取，即50公斤蔓越莓僅能萃取出1公斤的精華，以蔓越莓最純粹的營養打造「高濃縮蔓越莓C膠囊」，不含多餘添加物，協助調節女人生理機能，吃出春春活力，讓惱人的私密困擾不再反覆報到。

超級站高濃縮蔓越莓C膠囊，一天一粒，兼顧養顏美容與私密保養。(圖／超級站提供)

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。（賴韻如/台北報導）

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高濃縮蔓越莓C膠囊

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