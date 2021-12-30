2021年全國保全日慶典活動，今（30）日下午在台中臻愛花園飯店盛大舉辦，副總統賴清德受邀頒獎表揚協助維護治安有功的保全人員、公寓大廈從業人員，內政部長徐國勇預計晚間參與保全之夜聯誼晚宴；透過隆重的表揚慶祝活動，除可提升從業人員榮譽感及保全專業形象，更佈達保全與警察的夥伴關係，將共同保全協護國土城鄉安全。

中華民國保全商業同業公會全國聯合會（簡稱保全全國聯會）理事長張達錩表示，全國保全日今年是第2屆，104年時任台中市長林佳龍，發表了保全是警察的夥伴關係，並首創「台中市保全日」，將原本只是商業模式的保全業，與「協警破案率」結合併行，當年協警破案即達21件；109年內政部長徐國勇更擴展到全國各地，訂定「全國保全日」，同年協警事績大幅度提昇到91件、110年70件，並深入各城鄉領域，落實協防維安。

張達錩強調，全國警力佈署7萬人，保全及樓管從業人員100萬人，警力有限民力無窮，保全全國聯會極力推動保全協助維護治安，希望善加運用保全民力，彌補警力不足。近兩年疫情持續肆虐，民生動盪情況下警力相對吃緊，保全業更是責無旁貸，在公私領域鄰里長、管理委員協助全民防疫；夜校生命案、超商挖眼及命案，震驚全台，保全業隨即啟動「夜校園協巡超商防暴」，並導入全天候科技管制中心及機動人員，事先抑止犯罪之效應；保全業已從傳統性人力，升級到專業、科技協防。

保全業法民國80年12月30日公佈實施，至今30年，業法趨近成熟，服務範疇擴展到機場、高鐵、捷運、河川、油電廠、學校、醫院、銀行、法院等，涵蓋廣泛的國土領域。

張達錩表示，保全全國聯會以「國土城鄉安全」為核心己任，亦是準警察條件之所在，感謝警政系統長期以來輔導，協助行政事務、彙整案件、會辦全國保全日相關事宜，期盼透過專人、專責、有績效評比獎勵，必定提升從業人員榮譽感及保全專業形象，輔導全國數十萬保全力，及旁支公寓大廈公會70萬名總幹事，灌注全國「協警破案」，年度破案上看百件之上，福澤國民。