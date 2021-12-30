近年來情色產業興起新興職業「情慾按摩男師」，專門替女性消費者服務，女星薔薔（林嘉凌）近日在節目中分享，曾飛到德國體驗情慾按摩，感到很滿足。

節目《今晚開讚吧》29日播出最新一集，其中一位來賓薔薔自爆過去邂逅很可愛的德國男生，回台後念念不忘，決定獨自飛往當地，住到一晚僅幾百台幣的旅館，房東的職業是情慾按摩師，「他是有證照的，在歐洲是很鼓勵任何女性，如果沒有另一半，或沒有想找男鴨處理壓力的話，可以找情慾按摩師」。

薔薔解釋情慾按摩師的服務內容，「他不會碰你，會用手技的方式配合你個人的個性、特徵或喜好，去做一個適合你的課程。」因此這間旅館每天都會傳來不同女客的叫聲。由於該男按摩師對薔薔的印象很好，在她離開前決定免費提供一次要價三千到五千台幣的體驗課程。

「我去他房間，他知道我很喜歡玩比較激烈的那種，比較有戲劇性，他就拿束繩把我捆綁起來，然後就用手技的方式叫我放鬆，幫我這樣按摩。」事後，薔薔還把這位男按摩師介紹給身旁女性朋友，朋友試過後也讚不絕口，甚至想發生關係，但該男按摩師堅守職業道德，婉拒所有女客進一步的要求。