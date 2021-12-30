長榮海運大手筆發放40個月年終獎金，羨煞不少人，外界好奇，在疫情衝擊下，大家可以拿到多少年終獎金？從網友回應意外發現，包括「營造業」和「科技業」這兩大行業今年大賺，有人坦承年終也超過10個月，讓眾人大喊羨慕。

長榮海運年終獎金曝光後，引起熱議，一名網友今(30)日在《PTT》表示，今天最大條的新聞就是長榮年終豪發40個月，不只今年獲利滿滿，又因為卡船而讓世界看見台灣，除了話題滿滿，給員工的幸福也滿滿，直言「本魯都心動想上船了」。

原PO好奇詢問「各位今年年終還好嗎？」引起網友熱烈討論，有任職建設公司的網友指出，今年年終拿到「12-14個月」，透露因為現在營造、製造業大缺工，甚至還有留職獎金；也有在科技業的網友也表示，今年至少可領「10-19個月」，沒想到不景氣之下，這兩行業仍大賺，讓不少人羨慕。

此外，也有網友回應「公司賺多賺少都1.5」、「1個月」、「0.5個月」、「永遠1個月」、「不敢想」；還有許多人慘兮兮地說「每年都是0」、「600…元」、「只有禮盒啦」、「今年不好說…」、「X，上面都這麼淒慘喔」，有網友笑稱「看起來PTT的酸民都是旅遊業居多欸」。