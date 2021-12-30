黃珊珊遭民眾黨批「白皮橘骨」 柯文哲：無黨籍選市長也不錯

台北市長柯文哲屬意副市長黃珊珊當接班人，但其黨籍仍掛親民黨，引發民眾黨不滿，怒批若不退黨就是「白皮橘骨」。柯文哲今表示，市長職務多處理民生問題，他認為掛無黨籍也蠻好的，且世界趨勢也是如此，許多人都刻意用無黨籍去選。

台北市政府下午舉行防疫記者會，媒體詢問黃珊珊黨籍爭議一事。柯文哲指出，黃珊珊現階段還是親民黨籍，他認為市長職務多處理民生問題，「有時候無黨籍也還不錯」，至少沒有什麼黨派之分，有時候政黨競爭也麻煩。

柯文哲指出，如果黃珊珊選市長，他覺得無黨籍很好，而且觀察世界趨勢，包括日本東京、大阪，還有韓國首爾，很多人都是刻意用無黨籍去選。

至於民眾黨中央委員必須要繳自籌款100萬，目前僅有3人達標、5人在籌錢。柯文哲則說，今年疫情嚴重，都還有延租、延稅、減租及減稅措施，所以募款大家不方便時，再延3個月也合理，給予寬限沒問題。